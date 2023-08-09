Cinsel saldırıya indirim

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İzmir Konak’ta geçen 15 Mart’ta, N.D. (23) annesi ile telefonda görüşüyordu. Bu sırada yanına gelen Soner Akbaş (42), iyice yaklaşıp N.D.’yi taciz etmeye çalıştı. Bunun üzerine genç kız, daha kalabalık olan bir noktaya geçti. Peşinden giden Soner Akbaş, elini N.D.’nin pantolonunun içine sokarak, cinsel saldırıda bulundu. N.D. bağırıp çevredekilerden yardım istedikten sonra polisi aradı. Akbaş polis ekiplerince gözaltına alındı. Tutuklanan Akbaş hakkında ‘sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı’ suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açıldı. Soner Akbaş, 18 Nisan’da ilk kez hâkim önüne çıktı. Sanık savunmasında, “Pişmanım. Bakmakta olduğum 2 çocuğum ve bir ailem var” dedi.

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İLK DURUŞMADA TAHLİYE

İlk duruşmada hâkim, Soner Akbaş’ın tahliyesine karar verdi.

Akbaş’ın yargılanmasına İzmir 16’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Hâkim, gerçekleştirdiği ani, kesik ve sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel davranışla mağdurun vücut dokunulmazlığını ihlal ettiği gerekçesiyle Akbaş’ı ‘cinsel saldırı’ suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Hâkim, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini değerlendirip, sosyal ve ekonomik durumuna dikkati çekip ‘takdiri indirimi’ de uyguladı. İndirim sonrası Soner Akbaş’ın cezası 2 yıl 1 ay hapse düşürüldü.