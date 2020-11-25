Cinsel saldırıdan tutuklandı, mahkemede son sözü şaşkına çevirdi

21 Ekim'de Tomarza ilçesinde meydana gelen olayda R.S., iddiaya göre, 56 yaşındaki A.U.'ya cinsel saldırıda bulundu. Saldırı sırasında yaralanan A.U.'nun şikayeti üzerine gözaltına alınan R.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BEN EKMEĞİNİN PEŞİNDE OLAN GARİP VATANDAŞIM"

Bugün Kayseri Adalet Sarayı 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, R.S. SEGBİS sistemi hazır edilirken, sanık ve müşteki avukatları da duruşmada hazır bulundu. R.S., mahkemede son sözünün sorulması üzerine, "Ben ekmeğinin peşinde olan garip vatandaşım. Suç işlemedim. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda R.S.'ye 'cinsel saldırı' suçundan 21 yıl, 'kasten yaralama' suçundan ise 1 yıl 2 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.