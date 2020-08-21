‘Cinsel saldırı’dan savunma yaptı

Olayın ardından HDP’den ihraç edilen Çelik, kendisini cinsel saldırıda bulunmakla suçlayan 3 çocuk annesi D.K. ile ilgili, “Birlikte o evde kaldık ama zorla bir şey olmadı. Bana komplo kuruluyor” dedi. Hürriyet’in edindiği bilgiye göre Çelik, komisyon üyelerinin “Hakkınızda bu kadar ağır ithamlarda bulunuldu, bugüne kadar neden cevap vermediniz” sorusuna da, toplumda duyulmasını istemediği yanıtını verdi.

KARAR PAZARTESİYE

Komisyon Başkanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, daha önce yazılı savunma yapan Çelik’in dünkü toplantıda sözlü savunma yaptığını belirtti. Özkaya, “Komisyonumuz, görev süresinin de dolacağı 24 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00’te toplanarak, kararını verecektir” dedi. Komisyon, 24 Ağustos’ta yapacağı son toplantıda Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılması ya da milletvekilliğinin devamı yönünde karar verecek.