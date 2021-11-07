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'Cinsel saldırı' suçlamasıyla tutuklanmıştı! Ünlü avukatın trajik sonu

#Orçun Çetinkaya#Cinsel Saldırı#Stajyer Avukat
Cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklanmıştı Ünlü avukatın trajik sonu
Musa KESLER

Bodrum’da bir hafta önce nitelikli cinsel saldırı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen avukat Orçun Çetinkaya koğuşunda kemer ile asılı halde bulundu.

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Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Orçun Çetinkaya (42), İngiltere’deki Nottingham Üniversitesi’nde mastır yaptı. İstanbul Nişantaşı’nda, uluslararası düzeyde faaliyet yürüten bir hukuk bürosunun sahibiydi. Pazar günü Bodrum’da ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlamasıyla tutuklandı. Mumcular bölgesindeki S tipi cezaevine konuldu. İki kişilik koğuşa yerleştirilen Çetinkaya’nın önceki gün ölüm haberi geldi. Merdiven korkuluğuna kemeri ile asılı olarak bulunmuştu. Koğuşta birlikte kaldığı tutuklu olay sırasında havalandırmada olduğunu söyledi.

Hürriyet’in ulaştığı ilk detaylara göre avukat Çetinkaya geçen hafta bir dava için Bodrum’a gitti. Stajyer avukatıyla birlikte Bodrum merkezdeki ünlü bir otele yerleşti. Cuma günü ise stajyer avukat, savcılığa giderek şikayetçi oldu. Mağdur sıfatıyla verdiği ifadesinde Çetinkaya’nın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. Soruşturma başlatan savcılık, Çetinkaya’yı ifadeye çağırdı.

SUÇLAMAYI REDDETTİ

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Çetinkaya pazartesi günü savcılığa giderek ifade verdi. Suçlamaları kabul etmeyerek kendisine “iftira” atıldığını savundu. Nöbetçi sulh ceza hâkimi tarafından tutuklanarak Muğla’daki cezaevine gönderildi. Daha sonra da Mumcular’daki S tipi cezaevine nakledildi. Çetinkaya’nın avukatı önceki gün tutuklamaya itiraz etti. Tahliye edilmesini veya ev hapsine alınmasını istedi. Bu talepleri kabul edilmedi. Çetinkaya, avukat görüşünden sonra koğuşunda kemer ile asılı halde bulundu. Cesedi eşine ve avukatına teşhis ettirildi. İntihar ettiği değerlendirilen Çetinkaya’nın kesin ölüm nedeni Adli Tıp raporunun ardından belli olacak. Soruşturma devam ediyor. Çetinkaya’nın avukatı ise detaylı açıklamayı daha sonra yapacaklarını söyledi.

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#Orçun Çetinkaya#Cinsel Saldırı#Stajyer Avukat

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