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Cinsel istismardan yargılanırken tahliye edilmiş, davulla karşılanmıştı! Beraat etti

#Mardin#Kızıltepe#Cinsel İstismar
Cinsel istismardan yargılanırken tahliye edilmiş, davulla karşılanmıştı Beraat etti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yeğeni Z.Ç.'ye (17) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edilen ve cezaevi kapısında davullu, zurnalı kutlamayla karşılandığı görüntülerle tepki çeken Osman Ç.'nin (29) yargılanmasına devam edildi. Sanık ve avukatının da katılmadığı duruşmada mahkeme Osman Ç.'nin beraatine karar verdi.

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Kızıltepe ilçesinde yaşayan Osman Ç., iddiaya göre geçen yıl İsviçre'den tatil için Mardin'e gelen yeğeni Z.Ç.'ye 2 gün boyunca cinsel istismarda bulundu. Z.Ç. yaşadıklarını ablasına anlatıp daha sonra karakola giderek şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan Osman Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. 2 ay sonra gelen adli tıp raporunda Osman Ç.'nin odasında sperm örnekleri ve mendilde de Z.Ç.'ye ait kan örnekleri tespit edildi. Eylül 2020'de yeniden gözaltına alınan Osman Ç. bu kez tutuklandı.

SAVCININ TALEBİNE RAĞMEN CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Osman Ç. hakkında Mardin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Yaklaşık 4 ay tutuklu kalan Osman Ç., davanın 13 Ocak 2021'deki görülen ilk duruşmasında savcının mağdur lehine mütalaa vermesine rağmen serbest bırakıldı. Osman Ç.'nin, cezaevi kapısında davullu, zurnalı ve silah sıkılarak kutlamayla karşılanması ise kamuoyunda tepki çekti.

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Mahkemenin yeniden beyanına başvurulması için duruşmada hazır bulunması yönündeki tebligatına rağmen sanık Osman Ç. duruşmaya gelmedi. Mahkeme, savcılık makamından mütalaasını sordu. Savcılık, sanığın üzerine atılı suçun sabit olduğunu belirterek, kan bağı olan kişiye dönük 'nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklanarak hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

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MAHKEMEDEN BERAAT KARARI ÇIKTI

Mardin 5’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen davanın 4’üncü duruşmasında Mardin Barosu Kadın Hakları Merkezi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, Kadın Meclisleri Grubu ve mağdurun avukatları Dilan Koç, Ramazan Tekin, Ayaz Ergün, Yaşar Kaplan hazır bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, mağdurun avukatları ve savcılık, mahkeme heyetinden sanık Osman Ç.’nin cezalandırmasını ve tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, verdiği kısa bir aradan sonra Osman Ç.’ye oy birliği ile 'delil yetersizliğinden' beraat kararı verdi. Mağdur avukatları, itiraz için Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine başvuruda bulunacaklarını açıkladı.

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#Mardin#Kızıltepe#Cinsel İstismar

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