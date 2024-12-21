Cinsel istismarda pes dedirten savunma: Boşluğuma geldi

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İSTANBUL Esenler’de, 26 Mayıs 2024 tarihinde, yüzde 40 zihinsel engelli çalışanı Y.G.A.’ya (17) cinsel istismarda bulunan evli ve 3 çocuk babası Ali Kara (45) tutuklanmıştı. Hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘tehdit’ suçlarından 11 aydan 35 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılan sanık Ali Kara, ilk kez hâkim karşısına çıktı. Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ali Kara, mağdur, mağdurun annesi ve taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı katıldı.

MAĞDURU SUÇLADI

Savunmasını yapması için söz verilen sanık Ali Kara, mağdur Y.G.A.’nın kendisine ait işyerinde çalıştığını belirterek “Y.G.A., kafasını bile kaldırmayan, başını eğerek konuşan bir insandı. Bu dönemde böyle bir insanı bulmanın zor olduğunu düşünerek işe aldım. Zaman içerisinde Y.G.A.’nın çekingenlik halleri ortadan kalktı. Belli bir zaman sonra Y.G.A.’nın davranışları daha sempatik ve daha ilgili olmaya başladı, ben oralı olmasam da bu şekilde davranmaya devam etti. Bir gün bana sarıldı ve ‘Senden hoşlanıyorum, seni seviyorum’ dedi. Böyle bir şey olamayacağını söyleyerek uzaklaştırdım. Bu olaylar uzun süre bu şekilde devam etti. Bir gün işyerimin üst katındaki odama geldi, bana kahve getirdi. ‘Seni özledim’ diyerek sarılıp, dokunmaya okşamaya başladı. Benim de boşluğuma geldi. Aramızda öpüşme, sevişme oldu. Karşılıklı rızaya dayalıydı. Sonrasında beni tehdit etmeye başladı. Bana, ‘Benimle ya evlenirsin ya da bir mektup bırakıp intihar ederim’ dedi. Ben kendisini işten çıkardım. Zekâ geriliği olduğunu bilmiyordum. Suçsuzum. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

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Mağdur Y.G.A. ise psikolog eşliğinde başka bir odada sanığı ve mahkemeyi görmeden ve duymadan ifade verdi.

TACİZ OLAYINI ANLATTI

Mağdur ifadesinde, “Bir gün benden yukarıya çıkıp kendisine çay vermemi söyledi. ‘Ne oluyor’ diye bağırdım. Bana ‘üstünü çıkar’ dedi. Kendisi üstünü komple çıkardı. Bunları yaparken beni tehdit etti. Benim kıyafetlerimin bazılarını kendisi çıkardı. Sonra ‘Yere çök’ dedi. Yapacak bir şey yoktu. Bitsin çıkayım istedim” diyerek sanığın kendisine yaptığı istismarı anlattı.

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Ara kararını açıklayan mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.