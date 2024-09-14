Cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin annesinin ifadesi ortaya çıktı: Anne rezilliğe kör olmuş

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Tekirdağ Malkara’da yaşayan Bakiye Yeniçeri, 2 yaşındaki kızı Sıla’yı 2 Ağustos’ta devlet hasta-nesine götürdü. Anne Yeniçeri, vücudunda morluklar olan çocuğunun bıraktığı komşusu tarafın-dan düşürüldüğünü ve yaralandığını söyledi. Muayenesi yapılan S.Y., daha sonra ailesine teslim edilerek evine gönderildi. Aile, 8 Eylül akşamı Sıla’yı yeniden devlet hastanesine götürdü ve dok-torlara uyanmadığını söyledi. Baygın haldeki çocuğu muayene eden doktorlar, darp izleri ve mor-lukları görünce durumu polise bildirdi. Durumu ağır olan çocuk, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğ-lu Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Muayene edilen Sıla’nın beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve ameliyat edildi. Hastane ayrıca Sıla’dan aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu’na gönderdi.

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ANNE, SEVGİLİ, KOMŞU VE 2 ÇOCUK TUTUKLANDI

Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı olay ile ilgili soruşturma başlattı. Bakiye Yeniçeri, kızının bıraktı-ğı komşularında televizyon ünitesinden düşerek yaralandığını iddia etti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, anne ve üvey baba Sanlı Ö. hakkında suç duyurusunda bulunurken, ailenin 5 yaşın-daki diğer kızları koruma altına alındı. Gizlilik kararı alınan soruşturma kapsamında, Tekirdağ Em-niyet Müdürlüğü ekipleri, Bakiye Yeniçeri’nin de aralarında bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. Baki-ye Yeniçeri, birlikte yaşadığı Sanlı Ö., komşusu Kani A., onun 13 ve 14 yaşındaki 2 çocuğu tutuk-landı. Polis yeleği giydirilerek çıkarılan Bakiye Yeniçeri’nin ‘çocuğu ihmal’ suçundan tutuklandığı belirtildi.

Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, 11 Eylül’de yaptığı açıklamada “Ne yazık ki evladımızın cinsel istismara uğradığı adli tıp raporları ile kesinleşmiş durumda” dedi.

Uyuşturucu kullanmaktan ve polise tehditten suç kaydı olduğu belirlenen anne Bakiye Yeniçe-ri’nin ifadesi ortaya çıktı. Yeniçeri ifadesinde, “İş olduğunda çocuğumu Kani A.’nın evine bırakıyor-dum. İlk olayda bana çocuğumun düştüğünü söylediler. Eve gelip çocuğuma baktığımda vücu-dunda morluklar vardı. Hastaneye götürdüm, çocuğun düştüğünü söyledim, daha sonra tedavi-sini yapıp eve gönderdiler. En son yaşanan olayda komşuma gidip çocuğuma baktığımda yine morlukların olduğunu gördüm. Bezinde kan gördüm. Zarar verildiğini anladım ama kimseye söy-lemedim. Baygın haldeydi. Uyandıramayınca 112’yi çağırdım” dedi.

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VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA DİŞ İZİ TESPİT EDİLDİ

Diğer yandan Sıla’nın vücudunda 3 ve 10 günlük oldukları tespit edilen çok sayıda diş izi tespit edildi. Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nde tedavisi süren ve durumu ciddiye-tini koruyan Sıla’nin vücudundaki diş izlerinin kime ya da kimlere ait olduğunun belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu’nda inceleme başlatıldı.