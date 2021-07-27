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Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)-
Haber Giriş: 27.07.2021 - 17:06 | Son Güncelleme:

Cinsel istismara uğramıştı! Genç kızdan kötü haber: Bilinci kapalı

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Cinsel istismara uğramıştı! Genç kızdan kötü haber: Bilinci kapalı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Afganistan uyruklu A.M.'nin cinsel istismar girişiminde bulunup, yaraladığı 17 yaşındaki A.A., yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. A.A.'nın bilincinin kapalı ve makineye bağlı olduğu öğrenildi.

Gebze’nin Pelitli Mahallesi’nde 12 Temmuz günü meydana gelen olayda, iddiaya göre, dershaneden dönen A.A.’yı takip eden Afganistan uyruklu A.M., genç kızı ağaçlık alana sürükleyerek cinsel istismara kalkıştı. A.M. daha sonra başından yaralanan genç kızı yol kenarına taşıdı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, A.A.’yı Gebze’de bulunan özel bir hastaneye kaldırdı.

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YOĞUN BAKIMA ALINDI

Başına aldığı darbe ile ağır yaralanan A.A. yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Jandarmanın yaptığı araştırmanın ardından gözaltına alınan A.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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MAKİNE YARDIMIYLA NEFES ALIYOR

A.A. Gebze’de bulunan hastaneden Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. A.A. yaşam mücadelesini sürdürürken, ailesinin umutlu bekleyişi de devam ediyor. Baba M.A. kızının bilincinin kapalı olduğunu belirterek, makine yardımıyla nefes aldığını iyileşmesini beklediklerini söyledi.

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