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Cinsel istismara uğradı, karnındaki bebeğiyle katledildi! Buluşmak için çağırdı kurşun yağdırdı

Güncelleme Tarihi:

#Cinsel İstismar#Cinayet#Silahlı Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2025 09:11

Sarıyer'de, 5 buçuk aylık hamile olan 18 yaşındaki Oya Budak, eski nişanlısı Samet T. (19) tarafından silahla göğsünden vuruldu. Ağır yaralanan Budak, kaldırıldığı hastanede karnındaki bebeği ile birlikte yaşamını yitirdi.

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Edinilen bilgiye göre, Samet T. ile Oya Budak bir süre önce nişanlandı. Ancak, bu süreçte Oya Budak'a ismi öğrenilemeyen bir kişi cinsel istismarda bulundu, Budak hamile kaldı. Bunu öğrenen Samet T., Budak ile olan nişanını bozdu.

BULUŞMAK İÇİN ÇAĞIRDI, KURŞUN YAĞDIRDI

Samet T., Oya Budak'ı dün saat 23.00 sıralarında Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi'ne konuşmaya çağırdı. Oya Budak, buluşmaya üvey kardeşi D.C.(13) ile birlikte geldi. Burada çıkan tartışmada, yanında getirdiği tabancasını çeken Samet T., 5 buçuk aylık hamile Budak'a ateş etti. Göğsüne ve kulağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Oya Budak, kanlar içinde yere yığıldı. Samet T. ise babasına ait olan 34 ES 1380 plakalı araçla kaçarken, sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Cinsel istismara uğradı, karnındaki bebeğiyle katledildi Buluşmak için çağırdı kurşun yağdırdı

KARNINDAKİ BEBEĞİYLE BERABER HAYATINI KAYBETTİ

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Oya Budak, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Burada ameliyata alınan Budak, yapılan müdahalelere rağmen karnındaki bebeğiyle birlikte yaşamını yitirdi.

Cinsel istismara uğradı, karnındaki bebeğiyle katledildi Buluşmak için çağırdı kurşun yağdırdı

SARIYER POLİSİ ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Samet T.'nin Bağcılar’da olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda Samet T., olaydan kısa süre sonra, saklandığı Bağcılar’daki amcası Aytekin T.’nin evinde olayda kullandığı ruhsatsız silahla yakalandı. Gözaltına alınan Samet T. ve saklanmasına yardım eden amcası Aytekin T. emniyete götürüldü.

Öte yandan, Oya Budak'a yaklaşık 6 ay önce cinsel istismarda bulunan kişinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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#Cinsel İstismar#Cinayet#Silahlı Saldırı

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