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Cinsel istismar zanlısı taksiciye 16 yıl hapis istemi

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#İzmir#Karabağlar#Cinsel İstismar
Cinsel istismar zanlısı taksiciye 16 yıl hapis istemi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2023 10:05

İzmir'in Karabağlar ilçesinde taksisine binen lise öğrencisi kız çocuğu D.A.'yı (15) ormana götürüp, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Umut Can K. (27) hakkında 16 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

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Evli ve 2 çocuk babası Umut Can K., iddiaya göre taksisine binen lise öğrencisi D.A.'yı ormana götürüp, cinsel istismarda bulundu. Taksi şoförünün bir anlık dalgınlığından yararlanıp, kaçan D.A., polise gidip, durumu anlattı. Kız çocuğunun babası Ali A. (40) da şikayetçi oldu. Harekete geçen polis, Umut Can K.'yi 7 Nisan'da yakaladı.

Cinsel istismar zanlısı taksiciye 16 yıl hapis istemi

Umut Can K., ifadesinde "Kendi isteği ile birlikte olduk. Yaşının küçük olduğunu bilmiyordum" dedi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Umut Can K., tutuklandı. Şüpheli hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 16 yıl hapis cezası istendi. İddianamede D.A.'nın da ifadesi yer aldı. D.A., "Olay günü sabah yolda yürürken taksi şoförü Umut Can K., yanıma yanaşıp, istediğim yere götürmeyi teklif etmesi üzerine kabul ederek araca bindim. Sonrasında Buca'daki ormanlık bir alana götürüp, bana cinsel saldırıda bulundu" dedi. İddianame, İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

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Cinsel istismar zanlısı taksiciye 16 yıl hapis istemi

 

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#İzmir#Karabağlar#Cinsel İstismar

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