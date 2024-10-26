Cinsel istismar şüphelisi tutuklandı

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C.İ., daha sonra Mehmet Can D.’nin para karşılığı başkalarıyla da cinsel ilişkiye zorladığını iddia etti. Anne ve kız önce Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gidip şikâyetçi oldu, ardından da savcılığa suç duyurusunda bulundu. C.İ. daha sonra koruma altına alınarak yurda yerleştirildi.

TANIK BEYANLARI DİKKATE ALINDI

Suçlamaları kabul etmeyen evli ve 1 çocuk babası Mehmet Can D. ile diğer 2 bekçi hakkında temmuz ayında iddianame hazırlanıp Ceyhan 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Görülen davada tutuksuz sanıklar ilk kez hâkim karşısına çıktı. Sanıklar ile taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada 7 bekçi tanık olarak dinlendi. Tanıklar, sanık bekçinin istismarına yönelik şikâyetleri vatandaşlardan duyduklarını anlattı.

Mahkeme heyeti, sanık bekçi Mehmet Can D.’nin kaçma şüphesini göz önünde bulundurarak tutuklanmasına karar verdi. Karar duruşması, aralık ayında görülecek.