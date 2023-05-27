Cinsel istismar şüphelisi ekip otosundan atlayarak öldü! 2 polis, 1 bekçi tutuklandı

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Çaycuma ilçesi İstasyon Mahallesi'nde 17 Mayıs günü Furkan Sevinç, geceyi Meryem Ö.'nün evinde geçirdi. Bir gün sonra Meryem Ö., 8 yaşındaki kızını alıp markete gitti. Bu sırada evde bulunan Nisanur Ö. bebek, Furkan Sevinç'in cinsel istismarına maruz kaldı. Sevinç, bayılan bebeğin kendisine gelmesi için tokatladı. Bebek kendine gelmeyince Furkan Sevinç, yürüyerek hastaneye götürdü. Sevinç, burada kendisini bebeğin dayısı olarak tanıtıp, nöbet geçirdiğini öne sürdü. Doktor muayenesinin ardından bebeğin cinsel istismara maruz kaldığı anlaşılınca Furkan Sevinç, yakalanıp, tutuklandı. Bebeğin ablası R.Ö.'nün de cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıktı.



Meryem Ö. ile olaya karıştığı iddia edilen M.G., Ö.C. ve C.S. tutuklandı. Meryem Ö.’nün diğer kızı R.Ö. ise devlet korumasına alındı. Nisanur bebeğin cansız bedeni, devlet görevlilerinin katıldığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.



İSTANBUL'DA YAKALANDILAR



Soruşturma kapsamında 2 şüpheli de 22 Mayıs’ta İstanbul’da yakalandı. Şüpheliler, Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından alınıp Zonguldak'a getirilmek üzere yola çıkarıldı. Ekip otosu, Kocaeli'nin Derince ilçesinde otobanda seyir halindeyken, iddiaya göre şüpheliler aracın kilitli olmayan kapısından kendilerini yola bıraktı. Şüphelilerden Metin Sucu hayatını kaybetti. Diğer şüpheli hastanede tedaviye alındı.



Olayla ilgili soruşturma kapsamında şüphelilerin sevkinde görevli 2 polis ve 1 mahalle bekçisi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen polisler ve bekçi, çıkarıldıkları mahkemece 'Görevi ihmal’ ve ‘Ölüme sebebiyet verme' suçlarından tutuklandı. Tedavisi tamamlanan diğer şüpheli A.G. ise götürüldüğü Çaycuma'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.