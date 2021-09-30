Cinsel istismar sonrası yaralanmıştı! Zaman daralıyor... Kök hücre için yardım istediler

Haberin Devamı

Gebze ilçesinde 12 Temmuz günü dershaneden eve dönen Ayşegül Aydın'ı takip eden Afganistan uyruklu A.M., Aydın'ı ağaçlık alana sürükleyerek cinsel istismara kalkıştı. A.M. daha sonra başından yaralanan Aydın’ı yol kenarına taşıdı. Yoldan geçenlerin görüp ihbar etmesiyle bölgeye gelen sağlık ekibi, Ayşegül Aydın’ı hastaneye kaldırdı. A.M. olayın ardından yakalandı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Başına aldığı darbeyle yaralanan Ayşegül Aydın, Gebze’deki özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi görüyor. Beyin hücrelerinin bir kısmı ölen Ayşegül Aydın'ın kök hücre tedavisi olması gerekiyor.

'KÖK HÜCRE TEDAVİSİYLE İYİLEŞEBİLECEĞİNİ SÖYLEDİLER'

Yaşadıklarını anlatan Metin Aydın, "Ayşegül yoğun bakımda. Hastanelerde dolaşıyoruz. Kök hücre tedavisinden başka bir çare olamayacağını söylediler. Ancak kök hücre tedavisiyle Ayşegül'ün iyileşebileceğini söylediler. Biz de bunun üzerine araştırdık. Kendi çabalarımla kök hücre yapan doktorları araştırdım. Gaziosmanpaşa'da bu işi yapan doktor daha önce de bir çocuğa aynı tedaviyi yapmış. Ona ulaştık. Bütün dosyaları inceledi. Kök hücre yapılabileceğini ama 3 tane doktorun imzasının olması gerektiğini söyledi. İstedikleri her şeyi buldum temin ettim. Fakat doktorun kontenjanı dolu olduğu için o doktorun ismini kabul etmemişler. Bizim süremiz doluyor” dedi.

Haberin Devamı

'BAKAN KOCA’DAN YARDIM İSTİYORUM'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yardım isteyen Metin Aydın, şöyle konuştu:

“Bakanlıkta 6 ay dolduktan sonra kök hücre tedavisi için izin verilmiyormuş. Bakanımızdan bize yardım etmesini istiyorum. Bürokrasiyi aşamıyoruz. Nereye gitsek, ne yapsak hiçbir sonuç alamadık. İl Sağlık Müdürümüz de mücadele ediyor ama o da yeterli gelmedi. Ancak Sağlık Bakanımız bu işi çözebilir. Sağlık Bakanımız bu konuda bize yardım etsin. Bir an önce Ayşegül'e kök hücre tedavisi uygulanmasını istiyorum. Milyonda bir de umut olsa bunu istiyoruz. Kendi imkanlarımızla yapma durumumuz yok. Ancak devletimiz yardım ederse yapabilecek durumdayız. Perişan olmuşuz."

'BİR UMUT VAR'

Haberin Devamı

Şükran Aydın da kızının tedavisi için yardım isteyerek, "Sağlık Bakanlığımızdan yardım istiyorum. Benim yavrumu sağlığına kavuşturmasını istiyorum. Bir çare varmış, bir umut var. O umudun peşinde koşuyoruz. Yavrumun ayağa kalkmasını istiyorum. Sağlığına kavuşmasını istiyorum. 78 gündür sesi yok, gülüşü yok. Nasıl anlatayım ben. Kız ölüyor. Her gün ölüyor önümüzde. Devlet büyüklerimizden yardım istiyorum. Benim yavrum 16 yaşında. Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'dan, Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyorum. Onlar el uzatırsa, umut ediyorum ki yavrum ayağa kalkacak. Bir umudumuz var. Allah'tan umut kesilmez. Onlar aracı olursa mutlaka yavrum ayağa kalkacak" diye konuştu.