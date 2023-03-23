Cinsel istismar sanığına, avukata tehdit ve hakaretten de 4 yıl 6 ay hapis

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Avukat İrem Esra Kömürcü Altun, Haymana ilçesinde müvekkili S.K.'ye birçok kez cinsel istismarda bulunup, çektiği müstehcen görüntüleri sosyal medya hesabından yayımlayan Emre Kara hakkında her suç için ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu. Ardından sanık Kara, şikayetleri geri alması için S.K. ve ailesini tehdit etti. Tehditler üzerine avukat Altun, Kara hakkında tekrar 10'a yakın suç duyurusunda bulundu. Suç duyuruları üzerine gözaltına alınan ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Kara, bu sefer avukat Altun'u arayarak ve mesajlar atarak, şikayetleri geri çekmesi ve dosyadan ayrılması için cinsel şiddetle tehdit etti. Kara, iddianame hazırlanana kadar süren 1 yıllık süreçte de tehditlerine devam etti. Tehditler üzerine tekrar suç duyurusunda bulunan Altun, şüphelinin tutuklanmasını istedi. Tutuklanma talebi reddedilen Altun, geçen yıl 9 Mayıs'ta Kara hakkında uzaklaştırma ve adres gizliliği kararı aldırdı.

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Emre Kara daha sonra, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme ve müstehcenlik', 'şantaj' suçlarından Ankara Batı 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nden 51 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

4 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca, mağdurun avukatına hakaret ve tehditlerde bulunan sanık Kara hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçundan da 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İddianamede, S.K.'ye cinsel istismar suçundan yargılanması devam ederken Emre Kara'nın mağdur vekili olan Altun'u arayıp hakaret ettiği, daha sonra ise hakaret ve tehdit içeren mesajları gönderdiği belirtildi. Kara'nın çok sayıda tehdit ve hakaretinin tespit edildiği ve bu nedenle üzerine atılı suçu işlediği anlaşıldığından cezalandırılması talep edildi.

Ankara 53'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Kara, bugünkü duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkemeye dilekçe sunan Kara, avukat Altun'a karşı işlenen suçlarda kullanılan telefonun kendisine ait olmadığını ve telefon sahibinin annesi olduğunu iddia ederek, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Ardından kararını açıklamaya mahkeme, sanık Kara'ya, 'Kamu görevlisine kamu görevini yaptırmaya direnme' suçundan 3 yıl, 'Kamu görevlisine hakaret' suçundan ise 1 yıl 6 olmak üzere toplam 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

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Duruşma sonrasında konuşan avukat İrem Esra Kömürcü Altun'un avukatı Özge Genç, "Müvekkilim, dava sürecinde sanığın saldırısına maruz kaldı. Bu karar hem mesleğini icra eden bir avukat, hem de bir kadın avukat olarak önemli bir karar. Sanığın işlediği suçlar cezasız kalmadı" dedi. (DHA)