Cinsel istismar sanığına... 100 bin TL tazminat

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Osmaniye’de apartman görevlisi olarak görev yapan Mehmet D. hakkında yakın akrabası olan bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltı kararı verildi. Mehmet D. gözaltında bulunduğu sırada bir polis müdürünün şiddetine maruz kaldığını iddia ederek doktora sevkinin yapılmasını istedi. Gözaltı çıkış muayenesi sonucunda alınan 31 Temmuz 2019 tarihli sağlık raporunda ise “çenede eritem, sol göz altında ağrı, şişlik, sol alt kaburgada ağrı bulunduğu, ekimoz ve hematon olmadığı, basit tıbbi müdahale ile giderilebileceği, hayati tehlike bulunmadığı” tespiti yapıldı. 1 gün gözaltında kaldıktan sonra Mehmet D. tutuklandı.

‘SÖZLÜ TEPKİ GÖSTERDİM’

Mehmet D., cezaevinde bulunduğu sırada, gözaltında sözlü ve fiziksel şiddet gördüğünü belirterek suç duyurusunda bulundu. İfadesi alınan şüpheli polis İ.B., bir cinsel istismar vakasında, tarafların akraba oluşu ve mağdurun küçük bir kız çocuğu olması nedeniyle “Vay şerefsizler!” şeklinde bir ifade kullandığını ancak suçun failine yönelik herhangi bir fiziksel şiddet girişimi olmadığını iddia etti. Savcılık, polis hakkında sürdürdüğü soruşturmada takipsizlik kararı verdi. Kararda, Mehmet D.’nin yakalanabilmesi amacıyla kolluk görevlileri tarafından zor kullanıldığının anlaşıldığı, polis müdürünün, şüpheliyi yaralamaya yönelik eyleminin olmadığı, zor kullanmada sınırın aşıldığına ilişkin delil bulunmadığı savunuldu.

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Kararın kesinleşmesinin ardından, Mehmet D. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. Başvuru, Anayasa Mahkemesi 1. Bölümü tarafından ele alınarak, 11 Temmuz tarihinde karara bağlandı. Mahkeme, oybirliği ile “insan haysiyetiyle bağdaşmayan kötü muamele yasağının maddi ve usul boyutlarının” ihlal edildiği gerekçesiyle Mehmet D.’ye 100 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi. AYM, ayrıca, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden soruşturma yapılmak üzere kararının bir örneğinin Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine de hükmetti.

‘SARKINTILIK’TAN CEZA ALDI

Mehmet D.’nin avukatı Hürriyet’e yaptığı açıklamada, müvekkilinin bir süre tutuklu kaldıktan sonra hakkında tahliye kararı verildiğini, cinsel istismar suçundan yargılandığı ceza davasında sadece sarkıntılık suçundan ceza aldığını ve bu cezanın da kesinleşmediğini, dosyanın istinaf aşamasında olduğunu iddia etti.