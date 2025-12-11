×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İlçedeki iğrenç olay infiale neden olmuştu: Sapık öğretmene 130 yıl hapis

Güncelleme Tarihi:

#Cinsel İstismar#Kartepe#Mahir Aralp
İlçedeki iğrenç olay infiale neden olmuştu: Sapık öğretmene 130 yıl hapis
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2025 15:41

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir özel okulda 6 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan sınıf öğretmeni Mahir Aralp (45), 130 yıl hapse çarptırıldı. Öğretmenin cezası salonda okunduğu sırada mağdur çocukların aileleri alkışladı. 

Haberin Devamı

Kartepe İstasyon Mahallesi'ndeki özel okulda sınıf öğretmeni olan Mahir Aralp, iddialara göre, 2023-2024 yıllarında 6 kız öğrenciye farklı zamanlarda cinsel istismarda bulundu. Şikayet üzerine 7 Ocak’ta gözaltına alınan Aralp, tutuklandı. Hazırlanan iddianamenin ardından Mahir Aralp hakkında, '12 yaşından küçük 6 çocuğa yönelik cinsel istismar' suçundan 84 yıl 6 aydan, 204 yıl 5 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. 

İlçedeki iğrenç olay infiale neden olmuştu: Sapık öğretmene 130 yıl hapis

SUÇLAMALARI REDDETTİ, BERAATİNİ İSTEDİ

Tutuklu sanık Aralp, davanın bugün görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada, taraf avukatları ve mağdur çocukların aileleri de hazır bulundu. Aileler şikayetlerinin devam ettiğini belirterek sanığın indirim uygulanmaksızın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Sanık Mahir Aralp ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddedip, beraatini talep etti. Sanık avukatları ise sanığın tahliyesini ve beraatini talep ederek okulda keşif yapılmasını istedi. 

Haberin Devamı

Mahkeme heyeti tarafları dinledikten sonra kararını açıkladı. Heyet, sanığı 130 yıl hapse çarptırdı. Mahkemede karar okunduğu sırada mağdur aileleri verilen cezayı alkışladı. Sanık, 'Tehdit' suçundan ise beraat etti. 

Gözden Kaçmasın10 yaşındaki Miraçın cenazesinde yürek yakan görüntü: Arkadaşları tabutu başında dua etti10 yaşındaki Miraç'ın cenazesinde yürek yakan görüntü: Arkadaşları tabutu başında dua ettiHaberi görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cinsel İstismar#Kartepe#Mahir Aralp

BAKMADAN GEÇME!