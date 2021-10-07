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Cinsel istismar sanığı imama 27,5 yıl hapis cezası

#Mersin#Tarsus#Cinsel İstismar
Cinsel istismar sanığı imama 27,5 yıl hapis cezası

Mersin'in Tarsus ilçesinde E.S.'ye (21), 12 yaşındayken cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yerel mahkemede 25 yıl hapis cezasına çarptırılan imam Mehmet D. (59), yeniden yargılandığı Adana Bölge İdare Mahkemesi'nde bu kez 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada suçlamaları kabul etmeyen Mehmet D. tutuklandı.

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E.S., 16 yaşındayken 4 Aralık 2017 tarihinde okuduğu lisenin rehberlik öğretmenine, yaşadığı olayı anlattı. E.S., 12 yaşındayken, yaz tatilinde Adana'nın Pozantı ilçesi Akçatekir Mahallesi'ndeki camide Kuran kursuna gittiğini, kursta temizlik de yaptığı için imam Mehmet D.'nin kendisini malzeme almak üzere depoya gönderdiğini ve bu sırada peşinden gelip, cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Bu iddia üzerine rehberlik öğretmeni okula polis çağırıp, E.S.'nin başından geçenleri anlatarak ailesine de bilgi verdi. Polisin gözaltına aldığı Mehmet D. tutuklandı. Cumhuriyet savcılığının hazırladığı iddianame kabul edildi ve Mehmet D. hakkında Tarsus 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanık Mehmet D., ikinci duruşmada mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 25 Nisan 2019'da yapılan duruşmada Mehmet D., 'cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan toplam 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DOSYA YENİDEN GÖRÜLDÜ

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Yapılan itiraz üzerine dosya, Adana Bölge İdare Mahkemesi 12'nci Ceza Dairesi'nde yeniden görülmeye başlandı.

İğrenç olay Cinsel istismarda bulunup, kaçırmaya çalıştı

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Davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık Mehmet D. ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada dinlenen Mehmet D. hakkındaki iddiaları reddedip beraatını istedi. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, sanığın 'nitelikli cinsel istismar suçundan' 21 yıl 3 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 6 yıl 3 ay olmak üzere toplamda 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı. Tutuklanan Mehmet D., cezaevine gönderildi.

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#Mersin#Tarsus#Cinsel İstismar