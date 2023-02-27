Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Cinsel istismar ile suçladığı otobüs şoförünü öldüren sanığa yine müebbet hapis

Güncelleme Tarihi:

#Cinsel İstismar#Bursa#Müebbet Hapis
Cinsel istismar ile suçladığı otobüs şoförünü öldüren sanığa yine müebbet hapis
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2023 11:54

Bursa'da otobüs şoförü Ahmet Budak'ın (43) çocukken cinsel istismarına uğradığını iddia edip, 15 yerinden bıçaklayarak öldüren Mutlu Bozkurt (36), yeniden yargılandığı davada 'takdir' indirimi ile yine müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Haberin Devamı

Olay, 12 Temmuz 2020'de Karacabey ilçesi Sırabademler Mahallesi'nde meydana geldi. Evinden çıkan Ahmet Budak, husumetli olduğu Mutlu Bozkurt ile sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Bozkurt, yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak Budak'ı 15 yerinden bıçakladı. Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Budak hayatını kaybetti, gözaltına alınan Bozkurt ise işlemleri sonrası tutuklandı.

İSTİNAF, YEREL MAHKEMENİN KARARINI BOZDU

Mutlu Bozkurt hakkında 'kasten öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istendi. Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Bozkurt, yargılama sonunda müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bozkurt'un avukatı, kararı istinaf mahkemesine taşıdı. İtirazı değerlendiren Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, bir tanığın dinlenilmediğine işaret edip, istismar iddiasının tespit edilebilmesi için olayın gerçekleştiği öne sürülen adres ile maktulün adresinin araştırılıp, belirlenmesini istedi. Ceza Dairesi, buna göre haksız tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağına karar verilmesi gerektiğini belirtip, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Haberin Devamı

'BIÇAKLA YARALAYIP, BAŞINDA BEKLEDİM'

Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davaya Mutlu Bozkurt, SEGBİS aracılığı ile katıldı. Son sözü sorulan Bozkurt, 6 yaşında dedesi ile evine gittiği Ahmet Budak'ın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu, sonrasında psikolojik tedavi gördüğünü belirterek, "Olay günü, kendisini öldürmek maksadı ile evinin önünde bekledim. Budak'ı bıçakla yaraladıktan sonra polis gelene kadar başında bekledim" diyerek eski savunmasını tekrarladı.

Mahkeme heyeti, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdığı Mutlu Bozkurt'u cezasını, 'takdir' indirimi ile müebbet hapse çevirdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cinsel İstismar#Bursa#Müebbet Hapis

BAKMADAN GEÇME!

Dünyayı değiştiren gün 24 Şubat 2022: Rusya-Ukrayna Savaşının yarattığı 8 etki

Dünyayı değiştiren gün 24 Şubat 2022: Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yarattığı 8 etki

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Depremin hasarını azaltmak için bu önlemleri mutlaka alın İç mekanların yerleşimi de binanın sağlamlığı kadar önemli...

Depremin hasarını azaltmak için bu önlemleri mutlaka alın! İç mekanların yerleşimi de binanın sağlamlığı kadar önemli...

#Deprem
Hangi çatlaklar tehlikeli Bitişik yapılar sağlamlığı etkiler mi Bina güvenliği ile ilgili 5 SORU 5 YANIT

Hangi çatlaklar tehlikeli? Bitişik yapılar sağlamlığı etkiler mi? Bina güvenliği ile ilgili 5 SORU 5 YANIT

#Kahramanmaraş Depremi