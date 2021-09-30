Cinsel istismar davasında karar verildi! Eşi sinir krizi geçirdi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Marketlere net mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğandan fahiş fiyat açıklamasıMarketlere net mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması#Cumhurbaşkanı Erdoğan
R. Kellynin suçları bunca yıl nasıl cezasız kaldı Hepimiz fark ettik, kimse umursamadı çünkü...R. Kelly'nin suçları bunca yıl nasıl cezasız kaldı? 'Hepimiz fark ettik, kimse umursamadı çünkü...'#R. Kelly
Ekvator-Kolombiya-Türkiye hattı çökertildi 7 baron yakalandı: Yalın ayak kaçtıEkvator-Kolombiya-Türkiye hattı çökertildi! 7 baron yakalandı: Yalın ayak kaçtı#Uyuşturucu Operasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya dönüşü uçakta konuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Rusya dönüşü uçakta konuştu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Özlem Türeci duyurdu: Virüs daha yıllarca bizimle,12 veya 18 ayda bir aşı..Özlem Türeci duyurdu: Virüs daha yıllarca bizimle,12 veya 18 ayda bir aşı..#Özlem Türeci
Kan donduran detaylar Son sözü bu olmuş: Baba bu çok acı...Kan donduran detaylar! Son sözü bu olmuş: Baba bu çok acı...#Hatay
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat Taksitler 425 TLden başlıyor... İstanbula 5 yeni projeEv sahibi olmak isteyenler dikkat! Taksitler 425 TL'den başlıyor... İstanbul'a 5 yeni proje#TOKİ
Kutlu ailesi hakim karşısında Maktül yakınlarına skandal sözlerKutlu ailesi hakim karşısında! Maktül yakınlarına skandal sözler#Şişli
40 yıllık sessizliğini bozdu... Adalet Saradan eski eşi İbrahim Tatlısese sert yanıt40 yıllık sessizliğini bozdu... Adalet Sara'dan eski eşi İbrahim Tatlıses'e sert yanıt!#Adalet Sara
Sahte parayla aldığı sahte içki sonu oldu Örgüt lideri polise sahte dolar pazarlamışSahte parayla aldığı sahte içki sonu oldu! Örgüt lideri polise sahte dolar pazarlamış#Sahte Para
Sosyal medya onu konuşuyor... Bahçesine giren timsahı çöp tenekesiyle çıkardıSosyal medya onu konuşuyor... Bahçesine giren timsahı çöp tenekesiyle çıkardı#Timsah
Emre Demir şaşırtan Barcelona gerçeğini anlattı İmza atarken öğrendimEmre Demir şaşırtan Barcelona gerçeğini anlattı! "İmza atarken öğrendim"#Emre Demir
Kötü taksici İstanbulluyu motosiklet sahibi yaptı İşte çarpıcı tablo...'Kötü taksici' İstanbulluyu motosiklet sahibi yaptı! İşte çarpıcı tablo...#İstanbul Trafiği
İki BionTech sonrası üçüncü hatırlatma dozu gündemde... Zamanı geldi miİki BionTech sonrası üçüncü hatırlatma dozu gündemde... Zamanı geldi mi?#Koronavirüs
Ünlü şarkıcı ve oğlu dehşeti yaşadı: Yaban domuzlarının saldırısına uğradılarÜnlü şarkıcı ve oğlu dehşeti yaşadı: Yaban domuzlarının saldırısına uğradılar#Shakira
HABERLERGündem Haberleri

Cinsel istismar davasında karar verildi! Eşi sinir krizi geçirdi

#Kayseri#Cinsel İstismar#Mahkeme
Cinsel istismar davasında karar verildi Eşi sinir krizi geçirdi

Kayseri'de öz kızı 6 yaşındaki Z.Y.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan F.Y. (35), 20 yıl hapse çarptırıldı. Karar duruşmasında şikayetinden vazgeçen anne K.Y. sinir krizi geçirdi. K.Y., uzun süre eşine sarılarak, “Özür dilerim F., ‘Hayır, yapmadı' Allah belamı versin böyle bir şey yapmadı. Ne olur bırakın" diyerek ağladı.

Haberin Devamı

Melikgazi ilçesinde geçen yıl 6 yaşındaki Z.Y., banyo yaptığı sırada babası F.Y.’nin kendisini izlediğini ve başka bir tarihte de vücuduna dokunduğunu annesi K.Y.’ye anlattı. Annenin şikayeti üzerine gözaltına alınan F.Y. tutuklandı, hakkında ‘cinsel istismar’ suçundan dava açıldı.

Kayseri 5’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında sanık F.Y., mağdur kız çocuğu F.Y. ve şikayetçi annesi K.Y. ile avukatları hazır bulundu. Anne K.Y., karar duruşmasında şikayetinden vazgeçtiğini belirterek, “Kesinlikle yapmadı. Şikayetçi değilim” dedi.

Sanık F.Y. ise, “Kesinlikle suçsuzum. Eğer, suçlu olsam bir önceki duruşmada kızım beni mahkemede görür görmez sarılır mı? Cezaevine görüşüme gelir mi? Benden uzaklaşırdı. Annesinin kıskançlığı ve iftiraları sonrası bu suçlama başıma geldi. Ben bir babayım. Bir baba öz kızına bunu nasıl yapabilir? Suçsuzum. Beraatimi istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık F.Y.’yi, ‘sarkıntılık düzeyini aşmak suretiyle cinsel istismar’ suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti. Karar sonrası şikayetini geri çeken K.Y. sinir krizi geçirdi. Mahkeme salonunda ağlayarak bağıran ve eşine sarılarak, bir süre bırakmayan K.Y. “Özür dilerim F., ‘Hayır, yapmadı. Allah belamı versin böyle bir şey yapmadı. Ne olur bırakın” dedi. K.Y.’yi, adliyede bulunan kadın polis memurları ile jandarmalar sanık F.Y.’den güçlükle ayırarak, adliye dışına çıkardı.

İlgili Haberler:

Marketlere net mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklamasıR. Kelly'nin suçları bunca yıl nasıl cezasız kaldı? 'Hepimiz fark ettik, kimse umursamadı çünkü...'Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya dönüşü uçakta konuştu
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayseri#Cinsel İstismar#Mahkeme