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Cinsel içerikli görüntüye sopalı dayak! Tanınmamak için kask taktı, otoyol kenarına götürdüğü gençlere dehşeti yaşattı

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#Darp#Adana#Yüreğir
Cinsel içerikli görüntüye sopalı dayak Tanınmamak için kask taktı, otoyol kenarına götürdüğü gençlere dehşeti yaşattı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2025 11:39

Adana’da tanınmamak için kask takan İ.A., sosyal medya hesaplarından cinsellik içeren paylaşım yaptığı ileri sürülen 2 genci otoyol kenarına götürüp, sopayla darbetti. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olayda, gençlerin, “Kurban olayım yapma” diyerek ağladığı görüldü.

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Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde yaşayan, ismi öğrenilemeyen 2 kişi, iddiaya göre, sosyal medya hesaplarında cinsellik içerikli paylaşım yaptı. Paylaşımı gören İ.A., 2 genci yanına alıp, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu kenarına götürdü.

Cinsel içerikli görüntüye sopalı dayak Tanınmamak için kask taktı, otoyol kenarına götürdüğü gençlere dehşeti yaşattı

KASK TAKTI, SOPAYLA DÖVDÜ

Tanınmamak için motosiklet kaskı takan İ.A., tartıştığı 2 genci sopayla darbetti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Darbedilen gençlerin “Kurban olayım yapma” diyerek ağladığı görüldü. Olayın ardından bölgeden ayrılan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Cinsel içerikli görüntüye sopalı dayak Tanınmamak için kask taktı, otoyol kenarına götürdüğü gençlere dehşeti yaşattı

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#Darp#Adana#Yüreğir

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