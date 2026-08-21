Cinsel amaçlı eğlenceler düzenleniyordu: Ankara'daki o mekan kapatıldı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen ay Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren 'Sixtiees Pub' isimli işletmede paylaşılan görüntülerle ilgili soruşturma başlattı. Görüntülerin incelenmesi sonucunda; işletmede cinsel amaçlı eğlencelerin organize edildiği, müstehcen ve genel ahlaka aykırı eylemlerin gerçekleştirildiği tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 25 Temmuz'da söz konusu işletmede arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Yapılan işlemler sonucunda aralarında işletme sahibi, mesul müdür ve çalışanların da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı. Söz konusu işletme hakkında 'fuhşa aracılık ve fuhşa yer temin etme' nedeniyle kapatılmasına karar verildi.

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