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Cinsel amaçlı eğlenceler düzenleniyordu: Ankara'daki o mekan kapatıldı

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#Ankara#Müstehcenlik#Çankaya
Cinsel amaçlı eğlenceler düzenleniyordu: Ankaradaki o mekan kapatıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2026 16:04

Ankara'da geçen ay yapılan müstehcenlik soruşturması kapsamında operasyon düzenlenen ve 7 kişinin tutuklandığı 'Sixtiees Pub' isimli işletme hakkında kapatma kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen ay Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren 'Sixtiees Pub' isimli işletmede paylaşılan görüntülerle ilgili soruşturma başlattı. Görüntülerin incelenmesi sonucunda; işletmede cinsel amaçlı eğlencelerin organize edildiği, müstehcen ve genel ahlaka aykırı eylemlerin gerçekleştirildiği tespit edildi.

Cinsel amaçlı eğlenceler düzenleniyordu: Ankaradaki o mekan kapatıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 25 Temmuz'da söz konusu işletmede arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Yapılan işlemler sonucunda aralarında işletme sahibi, mesul müdür ve çalışanların da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı. Söz konusu işletme hakkında 'fuhşa aracılık ve fuhşa yer temin etme' nedeniyle kapatılmasına karar verildi. 

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Cinsel amaçlı eğlenceler düzenleniyordu: Ankaradaki o mekan kapatıldı

 

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#Ankara#Müstehcenlik#Çankaya

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