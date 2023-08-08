Çinlileri ata sporlarında yendi... Wushu Raziye

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KONYA’dan Çin’e uzanan başarı hikâyesinin kahramanı 21 yaşındaki Raziye Nur Emekli, Karapınar Özel Mimar Sinan Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. Konya Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde son sınıf öğrencisi olan Raziye Nur Emekli, 5 yaşındayken babasından esinlenerek başladığı Wushu Kung Fu’da başarıdan başarıya koşuyor. Wushu Kung Fu Milli Takım antrenörü babası Mehmet Emekli’nin antrenörlüğünü yaptığı Raziye Nur, 2021’de dünya üçüncüsü, 2022’de Avrupa şampiyonu oldu. Çin’de her yıl düzenlenen Zhengzhou Shaolin Wushu Miras Kupası Yarışması’nda da birinciliği elde etti. Çinlileri ata sporları olan Wushu Kung Fu’da yenerek kupayı havalandıran Raziye Nur’un başarısı bir Çinli’nin Kırkpınar’da başpehlivan olmasına benzetildi.

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ÇİNCE İÇİN GİTTİ KUPAYI ALDI

Raziye Nur, “Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu ve Çin Büyükelçiliği işbirliği ile 8 sporcudan oluşan bir ekip olarak 2 ay süreyle hem Çince eğitimi hem de Wushu Kung Fu dersi almak için Çin Henan Teknoloji Üniversitesi’ne geldik. 18 Temmuz’da gelmiştik, yarışmadan haberimiz yoktu. Yarışmaya birkaç gün kala hocalar, 29 Temmuz’da 63 takımdan bin 100 sporcunun katılacağı Zhengzhou Shaolin Wushu Miras Kupası Yarışması olduğunu söyledi. Favorilerde ilk sırada Çinliler yer alıyordu. Ancak kazanan biz olduk. Çinlileri ata sporunda geride bırakmak beni çok daha fazla mutlu etti” dedi.

5 YAŞINDA BAŞLADI

- Raziye Nur, Wushu Kung Fu’ya 5 yaşındayken babasından gördüğü hareketleri yaparak başladığını anlattı: “Wushu Kung Fu, Çin’in ata sporu. Güç, iş, zor teknik anlamına geliyor. Bu spor, dövüş ve form stili olmak üzere iki bölüme ayrılıyor. ‘Sanda’ dövüş kısmı, ‘Taolu’ ise benim yarıştığım dal, akrobatik hareketlerin bütününden oluşuyor. Artistik jimnastiğe de benzetiliyor. Kılıç, yelpaze, zincir, sopa, mızrak gibi araçlar kullanarak performans sergiliyoruz. Yaptığımız hareketlerin tümü geleneksel dövüş tekniklerini simgeliyor. Hakemler puanlamada denge, esneklik, çeviklik, hız, kondisyon hatta jest ve mimiklere bile bakıyorlar. Konya Selçuklu Belediyesi’nde antrenörlük de yapıyordum. Mezun olduktan sonra öğretmenlik yapmak istiyorum.”

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8 YILDA 14 MADALYA

- 2014 Bosna Hersek Tuzla Balkan Şampiyonası yıldızlar kategorisinde 2 Balkan şampiyonluğu

- 2015 Yunanistan Atina Balkan Şampiyonası yıldızlar kategorisinde 2 Balkan şampiyonluğu

- 2016 Polonya Varşova Büyükler kategorisinde Taichi Dünya Şampiyonası 2 dünya üçüncülüğü

- 2019 Ankara Balkan Şampiyonası Gençler kategorisinde 3 Balkan şampiyonluğu

- 2021 IWuf Wushu Taolu Dünya Şampiyonası 2 dünya üçüncülüğü

- 2022 Bulgaristan Burgas Avrupa Şampiyonası büyükler kategorisinde 3 Avrupa şampiyonluğu