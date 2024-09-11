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Çinli Yuan’a ne oldu

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Yuan Bai#İşinsanı
Çinli Yuan’a ne oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2024 07:00

4 yıl önce Türk vatandaşı olup Yunus Deniz adını alan Çin asıllı işinsanı Yuan Bai, İstanbul Kadıköy’deki evde ölü bulundu. Daireden kimyasal olduğunu düşündükleri bir koku alan ekipler, özel kıyafet giyerek evde uzun süre çalışma yaptı. Yuan’ın ölüm nedeni otopsi ile netlik kazanacak.

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İstanbul’da yaşayan Çin asıllı işinsanından yakınları uzun süre haber alamadı. 4 yıl önce Türk vatandaşı olan ve Yunus Deniz adını da alan işinsanı Yuan Bai (58), en son Kadıköy Bostancı Mahallesi’nde kayınpederi ve kayınvalidesinin oturduğu dairedeydi. Yakınları dün sabah saatlerinde buraya da geldiklerinde kapıyı açan kimse olmadı.

GÖZLER ADLİ TIP’TA

Bunun üzerine polis ekiplerine haber verildi. Tedbir amaçlı olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, daireden kimyasal olduğunu düşündükleri bir koku aldı. İtfaiye ekipleri, özel kıyafet giyerek daireye girdi. Ekipler, Yuan Bai’yi yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Çin asıllı işinsanının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri daireye girerek uzun süre çalışma yaptı. Yapılan incelemelerinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cansız beden Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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#İstanbul#Yuan Bai#İşinsanı

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