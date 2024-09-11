Çinli Yuan’a ne oldu

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İstanbul’da yaşayan Çin asıllı işinsanından yakınları uzun süre haber alamadı. 4 yıl önce Türk vatandaşı olan ve Yunus Deniz adını da alan işinsanı Yuan Bai (58), en son Kadıköy Bostancı Mahallesi’nde kayınpederi ve kayınvalidesinin oturduğu dairedeydi. Yakınları dün sabah saatlerinde buraya da geldiklerinde kapıyı açan kimse olmadı.

GÖZLER ADLİ TIP’TA

Bunun üzerine polis ekiplerine haber verildi. Tedbir amaçlı olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, daireden kimyasal olduğunu düşündükleri bir koku aldı. İtfaiye ekipleri, özel kıyafet giyerek daireye girdi. Ekipler, Yuan Bai’yi yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Çin asıllı işinsanının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri daireye girerek uzun süre çalışma yaptı. Yapılan incelemelerinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cansız beden Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.