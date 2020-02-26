Çinli turistleri gezdiren rehber hastalanınca 'Corona virüs' tedbiri alındı

En son Çinli bir grubu gezdirdiği belirtilen kadın rehber, yüksek ateş şüphesiyle Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne başvurdu. Hastanın bulunduğu bölümde önlem alındı. 'Corona virüsü' şüphesiyle acil servise kısa bir süre giriş ve çıkışlar kontrollü yapıldı. Çalışanlara maske dağıtıldı. Yapılan kontrollerde, hastada Corona virüsü bulgularına rastlanmadı. Hastanın özel servise alınarak tedavisine devam edileceği bildirildi. Söz konusu serviste de önlemlerin sürdürüleceği belirtildi. Hastane acil servisine giriş ve çıkışlar şu an kontrollü olarak yapılıyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"26 Şubat tarihinde 24 yaşındaki kadın hasta, 1 gündür devam eden üşüme, titreme şikâyeti ile hastanemize başvurmuştur. Yapılan muayene sonrasında koronavirüs enfeksiyonuna yönelik bulguya rastlanmamıştır. Bu sebeple Halk Sağlığı Merkezi hastadan test için örnek alınmasına gerek görmemiştir. Hastanemiz konu ile ilgili hassasiyeti nedeniyle tedbir amaçlı örnek alınmasına ve teste gönderilmesine karar vermiştir. Hastamızla ilgili bir karantina söz konusu değildir. Acil servisimiz hizmete devam etmektedir."