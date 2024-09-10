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Çinli iÅŸ insanÄ± KadÄ±köy'deki evinde ölü bulundu... Ekipler içeri özel kÄ±yafetle girdi

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#KadÄ±köy#Çinli Ä°ÅŸ Ä°nsanÄ±#Ä°stanbul
OluÅŸturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 10:05

KadÄ±kÃ¶y'de 58 yaÅŸÄ±ndaki Ã‡in asÄ±llÄ± iÅŸ insanÄ± Yuan Bai evinde Ã¶lÃ¼ bulundu. Evli ve 1 Ã§ocuk babasÄ± 4 yÄ±l Ã¶nce Yunus Deniz adÄ±nÄ± alarak TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± olmuÅŸtu. Cenaze, yapÄ±lan iÅŸlemlerin ardÄ±ndan Adli TÄ±p Kurumuna gÃ¶nderildi.

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Olay, dÃ¼n sabah saatlerinde BostancÄ± mahallesi Camii sokak 16 numarada bulunan binada meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, ailesi 58 yaÅŸÄ±ndaki Ã‡in asÄ±llÄ± iÅŸ insanÄ±ndan uzun sÃ¼re haber alamadÄ±.

Ã‡inli iÅŸ insanÄ± KadÄ±kÃ¶ydeki evinde Ã¶lÃ¼ bulundu... Ekipler iÃ§eri Ã¶zel kÄ±yafetle girdi

4 yÄ±l Ã¶nce Yunus Deniz adÄ±nÄ± alarak TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± olan iÅŸ insanÄ±, en son BostancÄ±'da kayÄ±npederi ve kayÄ±nvalidesinin oturduÄŸu dairedeydi. YakÄ±nlarÄ± buraya da geldiklerinde kapÄ±yÄ± aÃ§an kimse olmadÄ±.

Ã‡inli iÅŸ insanÄ± KadÄ±kÃ¶ydeki evinde Ã¶lÃ¼ bulundu... Ekipler iÃ§eri Ã¶zel kÄ±yafetle girdi

Bunun Ã¼zerine polis ekiplerine haber verildi. Tedbir amaÃ§lÄ± olay yerine itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri de sevk edildi. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine gelen ekipler, daireden kimyasal olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼kleri bir koku ile aldÄ±lar. Ä°tfaiye ekipleri Ã¶zel kÄ±yafet giyerek daireye girdi. Ekipler, Yunus Deniz'i yerde hareketsiz halde buldu. SaÄŸlÄ±k ekipleri yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede Deniz'in hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi.

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Ã‡inli iÅŸ insanÄ± KadÄ±kÃ¶ydeki evinde Ã¶lÃ¼ bulundu... Ekipler iÃ§eri Ã¶zel kÄ±yafetle girdi

Olay yeri inceleme ekipleri daireye girerek uzun sÃ¼re Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±. YapÄ±lan incelemelerinin ardÄ±ndan kesin Ã¶lÃ¼m sebebinin belirlenmesi iÃ§in Yunus Deniz'in cenazesi AdlÄ± TÄ±p Kurumu'na gÃ¶nderildi.

Polisin olayla ilgili soruÅŸturmasÄ± devam ediyor.

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Ã‡inli iÅŸ insanÄ± KadÄ±kÃ¶ydeki evinde Ã¶lÃ¼ bulundu... Ekipler iÃ§eri Ã¶zel kÄ±yafetle girdi

Ã‡inli iÅŸ insanÄ± KadÄ±kÃ¶ydeki evinde Ã¶lÃ¼ bulundu... Ekipler iÃ§eri Ã¶zel kÄ±yafetle girdi


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#KadÄ±köy#Çinli Ä°ÅŸ Ä°nsanÄ±#Ä°stanbul

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