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Olay, dÃ¼n sabah saatlerinde BostancÄ± mahallesi Camii sokak 16 numarada bulunan binada meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, ailesi 58 yaÅŸÄ±ndaki Ã‡in asÄ±llÄ± iÅŸ insanÄ±ndan uzun sÃ¼re haber alamadÄ±.

4 yÄ±l Ã¶nce Yunus Deniz adÄ±nÄ± alarak TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± olan iÅŸ insanÄ±, en son BostancÄ±'da kayÄ±npederi ve kayÄ±nvalidesinin oturduÄŸu dairedeydi. YakÄ±nlarÄ± buraya da geldiklerinde kapÄ±yÄ± aÃ§an kimse olmadÄ±.

Bunun Ã¼zerine polis ekiplerine haber verildi. Tedbir amaÃ§lÄ± olay yerine itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri de sevk edildi. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine gelen ekipler, daireden kimyasal olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼kleri bir koku ile aldÄ±lar. Ä°tfaiye ekipleri Ã¶zel kÄ±yafet giyerek daireye girdi. Ekipler, Yunus Deniz'i yerde hareketsiz halde buldu. SaÄŸlÄ±k ekipleri yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede Deniz'in hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi.

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Olay yeri inceleme ekipleri daireye girerek uzun sÃ¼re Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±. YapÄ±lan incelemelerinin ardÄ±ndan kesin Ã¶lÃ¼m sebebinin belirlenmesi iÃ§in Yunus Deniz'in cenazesi AdlÄ± TÄ±p Kurumu'na gÃ¶nderildi.

Polisin olayla ilgili soruÅŸturmasÄ± devam ediyor.

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