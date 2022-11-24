Çinli gelinini Balıkesir'de mehter takımı ile karşıladı

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Baba Abdullah Tan, Atatürk Mahallesi'ndeki evlerinin önünde; oğlu, gelini ve ilk kez göreceği 4 yaşındaki torunu Bulut'un gelişini büyük bir heyecan mutluluk ve merakla bekledi. Tan; oğlu, gelini ve ilk defa kucağına aldığı torununu mehterle karşıladı. Yıllar sonra memlekete gelen oğlu, gelini ve torununun bulunduğu aracın görünmesiyle büyük bir heyecan yaşayan Tan; oğlu, kızı, eşi Meliha ve gelini ile birlikte, davul zurnayla çalınan müzikler eşliğinde halay çekti.
"BU ŞEKİLDE İNSANLARIN KARŞILANMASI ÇİN'DEN ÇOK FARKLI BİR ŞEKİLDE OLUYOR"
Uzun bir süre sonra ziyaret için yurda dönen Deniz Tan, “Ben beklemiyordum, babam söyledi 'Davul zurna ile karşılayacağız' diye. Herhalde şaka yapıyor bana diye düşündüm. Burada görünce çok şaşırdım. Oğlum uyuyordu, o da uyandı birden. Onun da hoşuna gitti, en sonunda alkışladı" dedi.
5 yıl önce düğünde Türkiye’ye gelen Çinli Gelin Wen Xiu Jiang Tan, “Çok mutlu bir şekilde karşılandım. Daha önce bizim düğünümüzde böyle bir şey yaşamıştım. Bu şekilde karşılanmak, dans etmek çok güzel. Bu şekilde insanların karşılanması ÇİN'den çok farklı bir şekilde oluyor. Ondan dolayı kendimi çok mutlu hissediyorum. Çok farklı hissediyorum” diye konuştu.