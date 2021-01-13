Çinko asetat nedir ve nerelerde kullanılır?
Çinko asetat , genellikle dihidrat olarak ortaya çıkan bir tuzdur . Hem hidrat hem de susuz formlar yaygın olarak kullanılan renksiz katılardır. kimyasal sentezde ve diyet takviyeleri olarak. Çinko asetatlar, asetik asidin çinko karbonat veya çinko metal üzerindeki etkisiyle hazırlanır. Çinko asetat, diyet ve tıbbi uygulamalarda da çokça tercih edilmektedir.
Çinko asetat, soğuk algınlığı tedavisinde pastillerde kullanılmıştır. Çinko asetat, çinko eksikliklerini tedavi etmek için de kullanılabilir. Ağızdan günlük bir takviye olarak, Wilson hastalığının tedavisinin bir parçası olarak vücudun bakır emilimini engellemek için kullanılır. Çinko asetat ayrıca bir merhem, topikal losyon şeklinde veya aknenin topikal tedavisi için eritromisin gibi bir antibiyotikle birlikte bir büzücü olarak satılmaktadır. Genellikle topikal kaşıntı önleyici merhem olarak satılır.
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