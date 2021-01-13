Çinko asetat nedir ve nerelerde kullanılır?

Çinko asetat, soğuk algınlığı tedavisinde pastillerde kullanılmıştır. Çinko asetat, çinko eksikliklerini tedavi etmek için de kullanılabilir. Ağızdan günlük bir takviye olarak, Wilson hastalığının tedavisinin bir parçası olarak vücudun bakır emilimini engellemek için kullanılır. Çinko asetat ayrıca bir merhem, topikal losyon şeklinde veya aknenin topikal tedavisi için eritromisin gibi bir antibiyotikle birlikte bir büzücü olarak satılmaktadır. Genellikle topikal kaşıntı önleyici merhem olarak satılır.