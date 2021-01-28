Çin’in Uygur kardeşlerimize zulmüne çıt yok

Abdurraşid’in konuşmasının ardından gözyaşlarıyla yeniden kürsüye geçen Akşener, özetle şunları söyledi: “Görüyoruz ki, Çin merkez komitesi Türkiye komiseri, namı diğer ‘kısmen iktidar’, Sayın Cinping Perinçek, ‘Müslümanım’ diye diye gezen Sayın Erdoğan’ı da, ‘Türk milliyetçisiyim’ diye gezen Sayın Bahçeli’yi de nasıl olduysa esir almış. Çin’in Türkistan’da, Uygur kardeşlerimize uyguladığı zulme, Avrupa’dan, Amerika’dan ses geliyor ama Ankara’dan hâlâ çıt çıkmıyor.

‘APO POSTERİ BULUNCA ŞAŞIRIYORLAR’

Bu cumhur ittifakı gerçekten bir acayip. HDP binasında Apo posteri bulunca şaşırıyorlar. Seçim zamanı mektubunu okutmaya gelince, dert etmiyorlar. Sayın Tayyip Erdoğan seçim zamanı Apo için kendisine sorulan soruya ‘Bizim Mehmet’i gönderiyorum İmralı’ya’ diyor. ‘Bu Mehmet kim’ diyoruz; bir bakıyoruz Apo’nun kardeşiymiş. Gerçekten ben şoktayım. Kankilik yapanlar şaşkın.”

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Akşener, TBMM Grup toplantısında Doğu Türkistanlı Kaşgarlı Nursimangül Abdurraşid’i kürsüye çağırarak yaşananları dinledi. Bu sırada kürsüde bekleyen Akşener gözyaşlarını tutamadı. (Selahattin SÖNMEZ/ ANKARA)