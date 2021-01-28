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Gündem
Gamze KOLCU - Selahattin SÖNMEZ / ANKARA
Haber Giriş: 28.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Çin’in Uygur kardeşlerimize zulmüne çıt yok

Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
Çin’in Uygur kardeşlerimize zulmüne çıt yok
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yatığı konuşmadan önce, kürsüyü bir süreliğine Doğu Türkistanlı Nursimangül Abdurraşid’e bıraktı.

Abdurraşid’in konuşmasının ardından gözyaşlarıyla yeniden kürsüye geçen Akşener, özetle şunları söyledi: “Görüyoruz ki, Çin merkez komitesi Türkiye komiseri, namı diğer ‘kısmen iktidar’, Sayın Cinping Perinçek, ‘Müslümanım’ diye diye gezen Sayın Erdoğan’ı da, ‘Türk milliyetçisiyim’ diye gezen Sayın Bahçeli’yi de nasıl olduysa esir almış. Çin’in Türkistan’da, Uygur kardeşlerimize uyguladığı zulme, Avrupa’dan, Amerika’dan ses geliyor ama Ankara’dan hâlâ çıt çıkmıyor.

‘APO POSTERİ BULUNCA ŞAŞIRIYORLAR’

Bu cumhur ittifakı gerçekten bir acayip. HDP binasında Apo posteri bulunca şaşırıyorlar. Seçim zamanı mektubunu okutmaya gelince, dert etmiyorlar. Sayın Tayyip Erdoğan seçim zamanı Apo için kendisine sorulan soruya ‘Bizim Mehmet’i gönderiyorum İmralı’ya’ diyor. ‘Bu Mehmet kim’ diyoruz; bir bakıyoruz Apo’nun kardeşiymiş. Gerçekten ben şoktayım. Kankilik yapanlar şaşkın.”

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Çin’in Uygur kardeşlerimize zulmüne çıt yok

Akşener, TBMM Grup toplantısında Doğu Türkistanlı Kaşgarlı Nursimangül Abdurraşid’i kürsüye çağırarak yaşananları dinledi. Bu sırada kürsüde bekleyen Akşener gözyaşlarını tutamadı. (Selahattin SÖNMEZ/ ANKARA)

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Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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