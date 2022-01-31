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Çin’in Covid-19 inadı

#Çin#Selçuk Elibol#Gemi
Çin’in Covid-19 inadı

‘Mathilde Oldendorff’ gemisinde kaptan olarak çalışan Selçuk Elibol, Çin’de yük aldıktan sonra gemisinin ne kadar suya battığını görmek için çıktığı merdivenden limana düştü. Gemi mürettebatı Elibol’a yardım etmek istese de Çinli yetkililer mürettebatın aşağı inmesine izin vermedi. Elibol hayatını kaybetti.

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İTÜ Denizcilik Fakültesi’nden 2007 yılında mezun olan Selçuk Elibol (36) birçok Türk gemisinde çalıştıktan sonra Alman denizcilik devi Oldendorff’a kaptan olarak transfer oldu. Liberya bayraklı, 300 metrelik kuru yük gemisi ‘Mathilde Oldendorff’un kaptanlığını yapan Selçuk Elibol, önceki gün yük almak için Çin’e gitti. Limana yanaşan gemiye yükleme yapıldı.

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YARDIMA İZİN VERMEDİLER

Geminin hareket edebilmesi için Selçuk Elibol’un draft (geminin ne kadar suya battığı) bildirmesi zorunluydu. Çinli yetkililer koronavirüs önlemleri nedeniyle gemiden kimsenin limana inmesine izin vermediği için Selçuk Elibol geminin yanından sarkıttığı çarmıhla (geminin yanından sarkıtılan ipli merdiven) draftı görmeye çalıştı. Bu sırada dengesini kaybeden Selçuk Elibol yaklaşık 10 metreden limanın beton zeminine düştü. Gemi mürettebatı kaptan Elibol’a yardım etmek için gemiden inmek isteyince Çinli yetkililer engel oldu. Limana gelen sağlık görevlileri Selçuk Elibol’un hayatını kaybettiğini tespit etti.

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CENAZESİ TÜRKİYE’YE GÖNDERİLECEK

Selçuk Elibol’un cenazesi hastaneye kaldırıldı, gemisi de limandan ayrıldı ve bir diğer limanı olan Tayvan açıklarında demirledi. Selçuk Elibol’un cenazesi Çin’deki prosedürler tamamlandıktan sonra Türkiye’ye gönderilecek.

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#Çin#Selçuk Elibol#Gemi

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