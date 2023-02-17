Çingene kızı hüzünlü ama sağlam

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İki büyük depremin ardından tarihi ve kültürel varlıkların durumu da merak konusu oldu. Deprem bölgesindeki en önemli müzelerden Zeugma’nın durumunu yerinde gözlemledik. Roma döneminden kalma tarihi sütunlar ayakta. Restorasyon sırasında kullanılan daha yeni alçılar çatlayıp yere dökülmüş ancak eserlerin bütünlüğünü tehdit eden bir durum yok. Mozaiklerde de düşen tek parça görmüyoruz. Müzenin gözde eserleri 1.60 cm’lik Mars heykeli ve Çingene Kızı ise kusursuz durumda.

‘YIKILDIKLARINI DÜŞÜNDÜM’

Galerileri gezerken sorularımızı yanıtlayan Müze Müdürü Özgür Çomak, “Sarsıntı biter bitmez ailemle hemen buraya yola çıktım. Arabada, sütunların devrileceğini, mozaiklerin dağılacağını düşündüm” diyerek durumu gözleriyle görene kadar çok endişelendiğini anlattı. Kamera kayıtlarında tarihi sütunların şiddetli şekilde sallandığını gördüğünü, ancak ayakta kaldıklarını söyleyen Çomak, “Bakanlık yarın ‘kapıları açın’ dese buna hazırız” diyor ve ekliyor: “Çingene Kızı, ziyaretçilerini hüzünlü gözlerle karşılamaya hazır.” “Hüzünlü gözler” ifadesini tekrarlayarak vurguluyor.

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BAŞKA İLLERDEN ESERLER

Gezerken eserler dışında binanın kendisinde de hasar görmüyoruz. Öte yandan Kahramanmaraş ve Elbistan’daki müzeler için durum farklı, oralardaki eserler Gaziantep’e gönderilmiş. Dışarıdan gelen eserlerin sayısı ve ne durumda olduklarını sorduğumuzda, “mühürlü paketler içinde oldukları, bilmedikleri” yanıtını alıyoruz.

Müze Müdürü Özgür Çomak sarsıntı biter bitmez soluğu Zeugma’da almış. Restorasyonda kullanılan alçıların bir kısmı yere dökülürken sütunlar sarsıntıda zarar görmemiş.

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PERSONEL VE AİLELERİ MÜZEDE YATIYOR

- Depremin ardından müze, bir toplanma merkezine dönüşmüş. İdarecilerden arkeologlara, güvenlik görevlisinden temizlikçiye personelin aileleri müzenin bitişiğindeki idari binada kalıyor. Ofisler ve mescit gibi alanlar yatakhaneye dönüştürülmüş. Depremden beri 250 kadar personel ve yakınını ağırlayan binada hâlâ kalanlar var.