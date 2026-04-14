Cindoruk’a son veda

Milli Merkez Hareketi Kurucusu ve TBMM 17’nci Başkanı Hüsamettin Cindoruk, 25 Aralık 2025’te evde oksijen satürasyonunun (kandaki oksijen miktarı) düşmesi üzerine Koç Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Çeşitli rahatsızlıkları bulunan ve tedavisi yoğun bakım servisinde yapılan Cindoruk, 11 Nisan Cumartesi günü hayatını kaybetti.

Hem hukukçu hem siyasetçi kimliğiyle Türkiye’nin siyasi tarihinde iz bırakan Cindoruk, dün Teşvikiye Camisi’nde gerçekleştirilen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Genelkurmay Başkanlarından İlker Başbuğ, eski başbakan yardımcılarından Hüsamettin Özkan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, mahkeme kararı ile CHP İstanbul İl Başkanı olarak atanan Gürsel Tekin, birlikte siyaset yaptıkları yol arkadaşlarından Cavit Çağlar, Mehmet Haberal, eski İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu, eski İBB Başkanlarındandan Bedrettin Dalan ile çok sayıda milletvekili, belediye başkanı ve vatandaş katıldı.

ZİNCİRLİKUYU’YA DEFNEDİLDİ

Taziyeleri, eşi Dilek Cindoruk ile kızı Serra Cindoruk kabul etti. Öğleyin kılınan cenaze namazı sonrası dostlarından helallik istenen Cindoruk’un naaşı, Zincirlikuyu’da toprağa verildi. Tabuta, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Özgür Özel de omuz verip, cenaze arabasına kadar eşlik ederek son yolculuğuna uğurladı.

KILIÇDAROĞLU ÖZEL’İN SELAMINI ALMADI

Törene ilk gelen siyasi lider CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu. Aileye başsağlığı dileklerini ileten Özel, Cindoruk’un Türk bayrağına sarılı tabutu başında saf tuttu. Bu sırada törene gelen ve önünden geçen eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na başıyla selam verdi. Ancak Kılıçdaroğlu, selamı almadı ve tokalaşmadan geçti.

İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin de Özgür Özel ile tokalaşmadı. Tekin, Hürriyet’in sorusu üzerine Özel’e selam verdiğini belirtip “Niye vermiyeyim, uzaylı mıyım?” derken, Özgür Özel ise Tekin’in kendisine selam verdiğini görmediğini söyledi.

Özgür Özel daha sonra Kılıçdaroğlu’nun selam vermemesine ilişkin şöyle dedi:

DALGINLIKTIR

“Kemal Bey’in öyle selamsızlık bir durumu yok. Cenaze ortamı çok kalabalık. Bir de her girene haklı olarak Meclis Başkanı katılacak diye barikat koymuşlar. Vatandaşı, Hüsamettin Cindoruk gibi devlet töreni istemeyip, millet töreni isteyen birinin cenazesinde vatandaşı protokolün olduğu yere sokmuyorlar. Bağırış çağırış vardı. O sırada Kemal Bey hiçbirimizi öyle görmeden geçmez. Zaten her fırsatta görüşüyoruz, konuşuyoruz. O an dini tören ve ortamın aşırı kalabalığından dolayı dalgınlıktır. Onun dışında asla Kemal Bey’den öyle bir şey beklenmez.”