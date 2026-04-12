Cindoruk hayatını kaybetti... Türk siyasetinin 70 yıllık tanığıydı

HÜSAMETTİN Cindoruk, 25 Aralık 2025 tarihinde evde oksijen satürasyonunun (kandaki oksijen miktarı) düşmesi üzerine Koç Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Çeşitli rahatsızlıkları bulunan Cindoruk, tedavisi yoğun bakım servisinde sürerken maalesef dün sabah hayatını kaybetti. Vefatını Kurucusu olduğu Milli Merkez Hareketi’nin Ankara Temsilcisi Ufuk Söylemez duyurdu.

DYP’NİN KURUCULARINDAN

Tam adı Ahmet Hüsamettin Cindoruk olan siyasetçi 1933 yılında İzmir’de doğdu. 1954 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi ve avukatlık yaptı. Siyasi kariyerine Demokrat Parti gençlik kollarında başlayan Cindoruk, 1960 darbesi sonrası kapatılan Demokrat Parti’nin devamı niteliğindeki partilerde aktif rol aldı. Doğru Yol Partisi’nin (DYP) kurucuları arasında yer aldı ve uzun yıllar genel başkanlığını yaptı. 1991 seçimlerinden sonra TBMM Başkanı oldu. Süleyman Demirel’in cumhurbaşkanı seçilmesiyle bir süre DYP Genel Başkanlığı görevini de üstlendi. Türkiye siyasetinde merkez sağın önemli isimlerinden biri olarak bilinen Cindoruk, Cumhurbaşkanı Vekilliği de yaptı.

YASSIADA’DA AVUKATLIK...

27 Mayıs’tan sonra Demokrat Parti yöneticilerinin yargılandığı Yassıada yargılamalarında aralarında eski Meclis Başkanı Refik Koraltan’ın da bulunduğu 18 eski milletvekilinin avukatlığını üstlendi. Yargılama sürecinde Yüksek Adalet Divanı’na hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı ve 2.5 ay cezaevinde yattı. Demokratik siyasal yaşam tekrar başladıktan sonra Adalet Partisi ve Demokratik Parti’de faaliyet gösterdi. 12 Eylül 1980 darbesiyle birlikte siyasal yaşamın kesintiye uğramasının ardından 1983 yılında Büyük Türkiye Partisi’nin kurucuları arasında yer aldı. 3’üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın da son 25 yılında avukatlığını yapmıştı.

‘BEN KAÇTIM SİYASET KOVALADI’

Cindoruk, Hürriyet’in Hey Gidi Yıllar sayfasına konuk olmuş, Zeynep Bilgehan’a verdiği röportajda 70 yılını geride bıraktığı siyasi hayatını gülümseyerek şöyle özetlemişti: “Ben kaçtıkça siyaset beni kovaladı! CHP’nin Gençlik Kolları çok kuvvetliydi; Altan Öymen, Suphi Baykam, Orhan Birgit gibi isimler vardı. Bunun üzerine DP de bir ‘gençlik kolları’ kurmaya karar verdi. DP’li bir aileden geldiğim için beni buldular. 1951’de ‘Genç Demokratlar Örgütü’ diye bir teşkilat kurduk. Sonra üniversiteyi bitirdim ve 1955’te avukat oldum. Ancak ben kaçtıkça siyaset beni kovaladı. Önce Hürriyet Partisi, ardından da tekrar DP’ye döndüm.

‘DÜĞÜNÜM BİLE SIKIYÖNETİMDE OLDU’

Dilek Hanım ile 30 Kasım 1962’de nikâh yaptık. 25 Mayıs 1963’te evlendik, fakat orada da kazık yedik. Talat Aydemir, 21 Mayıs hareketini yaptı ve sıkıyönetim ilan edildi. Düğünümüz sokağa çıkma yasaklarına denk geldi. Askerler beni düğünüme kadar takip etti! Buna rağmen İlham Gencer geldi çaldı, Ajda Pekkan şarkı söyledi...”

BAYKAL’LA 4 AY TUTUKLU KALDI

Cindoruk, 12 Eylül darbesinden sonra birçok siyasi isim gibi cezaevine girmişti. Zincirbozan’da, iki senato başkanı Sırrı Atalay, Çağlayangil, Başbakan Demirel, Deniz Baykal, CHP’li ve Adalet Partili bakanlarla birlikte 4 ay tutuklu kalmıştı.

VEKALETEN CUMHURBAŞKANLIĞI VE 4 YIL TBMM BAŞKANLIĞI YAPTI

14 Mayıs 1985 tarihinde Büyük Kongre’de Doğru Yol Partisi Genel Başkanlığı’na seçilen Cindoruk, Genel Başkanlık makamını siyasi yasağı biten Süleyman Demirel’e bıraktıktan sonra 16 Kasım 1991-1 Ekim 1995 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yaptı. 17 Nisan 1993 günü, dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın vefatı üzerine 17 Nisan 1993-16 Mayıs 1993 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nı vekaleten üstlendi. Demokrat Türkiye Partisi’ni kurdu. Demokrat Parti ile Anavatan Partisi’nin birleşme sürecinde etkin rol aldı. İki parti, 31 Ekim 2009 tarihinde Demokrat Parti çatısı altında bütünleşti ve Hüsamettin Cindoruk da bu bütünleşmenin başındaki isim oldu. 2011 yılının Ocak ayına kadar bu görevde kaldı. 2023 yılında çeşitli siyasi görüşlerden isimleri bir araya getiren sivil bir platform olan Milli Merkez Hareketi, Cindoruk öncülüğünde kuruldu. Dilek Cindoruk’la evli olan Hüsamettin Cindoruk, üç çocuk babasıydı.

CENAZE YARIN

Hüsamettin Cindoruk’un ölümünden bir süre önce ailesine devlet töreni yapılmaması ve Devlet Mezarlığı’na defnedilmemesi yönünde vasiyette bulunduğu öğrenildi. Cindoruk, yarın öğle namazında Teşvikiye Camisi’nde düzenlenecek törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecek.

TAZİYE MESAJLARI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş:

“Türk siyasetinde derin izler bırakan duayen siyasetçi Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Başkanı Hüsamettin Cindoruk’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel:

“Bir ömrü hukuka, Meclis’in itibarına ve demokratik siyaset geleneğine adayan Sayın Cindoruk; makamların ağırlığını, emaneti taşımasını ve zamanı gelince devretmesini bilen bir devlet adamıydı. Mekânı cennet olsun.”

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu:

“Eski TBMM Başkanımız, 17 ve 19’uncu dönem Milletvekilimiz Sayın Ahmet Hüsamettin Cindoruk’un vefat haberini derin bir üzüntüyle aldım. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.”

DYP Genel Başkanı Cenk Küpeli:

“Ömrünü hukukun üstünlüğüne, demokrasiye ve merkez siyasetin köklü değerlerine adamış olan Sayın Cindoruk, Yassıada sürecinde genç bir hukukçu olarak başladığı demokrasi mücadelesini hayatı boyunca kararlılıkla sürdürmüş, Türk siyasi hayatında müstesna bir yer edinmiştir. Mekânı cennet olsun. Genel Başkanımızı çok özleyeceğiz...”