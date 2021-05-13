Çin'den yeni parti aşı geldi

Çin Büyükelçiliği’nin Türkiye’ye en az bir milyon doz aşı gönderileceğini söylemesinin ardından Sağlık Bakanlığı, dün Türkiye’ye yeniden Sinovac aşısı getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Çinli Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçak, dün sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı. Bu sevkıyat ile CoronaVac aşısı, birkaç haftalık aradan sonra tekrar Türkiye’ye ulaşmış oldu. Aşılar gerekli kontrollerin ardından Türkiye genelinde hastanelere ve aile sağlığı merkezlerine sevk edilerek kullanıma sunulacak. Çinli firma ile toplam 100 milyon doz aşı için anlaşma yapılmıştı.

TÜRKİYE’YE ÜRETİM LİSANSI VERİLDİ

Sinovac’ın CEO’su Yin Weidong Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 5 ülkeye aşının üretim lisansının verildiğini açıkladı.

Şu ana kadar Endonezya ve Brezilya’ya 50 milyon, Türkiye’ye ise 20 milyon doz aşı gönderildiğini hatırlatan Weidong, Türkiye ile birlikte Brezilya, Endonezya, Malezya ve Mısır’da aşının üretilebileceğini söyledi. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın da mayısın ikinci yarısından itibaren ülkeye fazla miktarda aşı gelmesinin beklendiğini belirterek, “Yeni dozlarla 50 yaşın üzerine aşılama yapılması planlanıyor. Öğretmen aşılamasına da devam ediliyor. Yeterli miktarda aşı temini elde edilirse haziran-temmuzda 18 yaş üzeri tüm bireyler aşılanabilir” dedi.

25.362.395 DOZ AŞI YAPILDI

KOCA: SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EŞLERİ DE AŞILANACAK

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz. Yarından (bugün) itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz. Yarından (bugün) itibaren randevu alabilecekler. Sağlık çalışanlarımıza bu zamana kadar gösterdikleri fedakarlık ve mücadele için bir kere daha teşekkür ederim” dedi.

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