Çin'den Türkiye'ye sahte ilaç vurgunu... Çeteyi bitiren kare

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ilaç operasyonu düzenledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, sahtecilik suçunun önlenmesine yönelik Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerinde yürütülen çalışmalarda; Sahte kanser, hormon ve kırmızı reçeteli ilaçları ürettiği tespit edilen yabancı uyruklu şahısların, üretimini gerçekleştirdikleri sahte ürünleri, 3. Dünya ülkelerine, savaş olan ülkelere ve ülkemiz iç piyasasına fahiş fiyatlarla sattıkları bilgisi edinilmiştir" denildi.

Açıklamada, "06.07.2023 tarihinde şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerinde belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenlenmiş, 2 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 20.000.000 ₺ olan, çeşitli markalara ait çok sayıda materyaller, ilaçlar ve ilaç yapımında kullanılan hammaddeler ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, 'Kişilerin Hayatını Tehlikeye Düşürecek Biçimde İlaç Üretme ve Satma' suçundan 07.07.2023 tarihinde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

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'İKİZLEME' YÖNTEMİYLE SAHTE İLAÇ

Esenyurt ve Beylikdüzü'nde düzenlenen sahte ilaç operasyonunun detaylarını CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, canlı yayında aktardı:

"İnsan sağlığını ve yaşamını direkt etkileyen dev bir operasyon. İstanbul Mali Şube ekipleri Çin merkezli uluslararası sahte ilaç organizasyonunun büyük yapının Türkiye ayağına yönelik büyük takip başlattı. Bunlar ilaç hammaddesi olarak kullanılıyor ama gerçek ilaç etken hammaddeleri değil. Çin'de üretiliyor ve tüm dünyaya servis ediliyor. Bu operasyonla aslında Türkiye ayağı çökertildi.

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İstanbul mali şube ekipleri 6 aylık bir çalışma yapıyor. Ve yapılan teknik takiplerde bu devasa milyar dolarlık ciroya ulaşmış, insanların hayatını direkt etkileyen bu sahte ilaç çetesinin iki kolunu tespit ediyor. Esenyurt ve Beylikdüzü'nde dün yapılan eş zamanlı operasyonda yabancı uyruklu 2 kişi de gözaltına alındı. 20 milyon liralık sahte ilaç piyasaya sürülecekti. Bu ilaçlar neler, kanser ilaçları, kırmızı reçeteli ilaçlar, diyabet ilaçları, şeker ilaçları ve insanların direkt hayatını ilgilendiren ilaçların sahtesi bunlar...

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SAKIZ, AĞRIKESİCİ VE KAS GEVŞETİCİ...

İçeriğinde sakız da var aslında. Bunlar Sağlık Bakanlığı'nın laboratuvarında haftalar sürecek bir inceleme sonunca içeriğinde gerçekte ne var tespit edilecek. Bunlar yeni yakalandı çünkü. Ama biz bir önceki operasyonlardan biliyoruz, genelde içerisine sakız, piyasada ucuz olan ağrıkesiciler ve kas gevşetici koyuyorlar.

KANSER HASTALARINI ÖLÜME İTTİLER

Yoğun bir kanser hastasısınız, tedavi oluyorsun ve kanser ilacını alıyorsun. Kanser ilacı olarakbu sahte ilacı aldığınızda hem ağrıkesici hem de kas gevşetici var. Onu kullanan hafif de olsa ağrısı diniyor ya hastanın, hasta zannediyor ki bana iyi geldi bu ilaç. Oysaki tedavi olamıyor.

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DELİL OLAN GÖRÜNTÜ

Uluslararası sahte ilaç çetesi bu. Piyasaya nasıl sürülüyor bu da önemli. Ekipler eczaneleri incelemeye başlıyor ve bazı eczanelerin özellikle mesai bitiminde -fotoğrafta görüldüğü gibi, önemli bir delil fotoğraf bu- eczanenin kepengi yarı açık ve ellerindeki ilaç poşetleriyle eczaneye ilaç sokuyorlar.

Piyasadaki gerçek ilaçların barkotlarını ikizleme yöntemi ile kare kodlarını kopyalayarak ilaç takip sistemine yakalanmadan ilaçların satışını gerçekleştirdiği öğrenildi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER SERGİLENDİ

Öte yandan operasyonda ele geçirilen ilaçlar bugün emniyet müdürlüğünde sergilendi. Gözaltına alınan şüpheliler ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.