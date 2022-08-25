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Çin’den TBMM Başkanı Şentop’a videokonferans daveti

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#Mustafa Şentop#Çin#Türkiye
Çin’den TBMM Başkanı Şentop’a videokonferans daveti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2022 07:00

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çin tarafının talebi üzerine Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu’yla yapılan görüşmede, ikili ilişkileri daha da güçlendirmeyi arzu ettiklerini belirterek, “Çin ile ikili ticaretimizi daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmamız gerekiyor. Çin’in Türkiye’deki yatırımlarının artmasını arzu ediyoruz” diye konuştu.

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Şentop, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ileri gitmesi arzusunu yineleyerek şöyle dedi:

YENİ VE ADİL BİR DÜNYA

“Yeni bir dünyanın kurulması arifesinde, bölgemizde ve dünyada Türkiye olarak, uluslararası hukukun hâkim olduğu, barış ve adaletin tesis edildiği, refahın bütün ülkeler ve insanlar için kapsayıcı olduğu yeni ve adil bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu konuda aynı görüşte olduğumuzu duymaktan memnun oldum. İki ülke arasındaki parlamenter ilişkilerin karşılıklı geliştirilmesine çalışmalıyız.

SOYDAŞLARIMIZIN HAKLARI

Soydaşlarımızı bulundukları ülkede barış, huzur ve refah içerisinde; insan hakları temelinde hak ve hürriyetlere sahip oldukları bir iklimde yaşayabilmelerini arzuluyoruz.”

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#Mustafa Şentop#Çin#Türkiye

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