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HaberlerGündem HaberleriÇin'den kargoyla Adana'ya gönderilen pakette "Gamma-Bütirolaktan" cinsi uyuşturucu ele geçirildi
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Gündem
AA
Haber Giriş: 10.02.2021 - 11:59 | Son Güncelleme:

Çin'den kargoyla Adana'ya gönderilen pakette "Gamma-Bütirolaktan" cinsi uyuşturucu ele geçirildi

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Çin'den kargoyla Adana'ya gönderilen pakette "Gamma-Bütirolaktan" cinsi uyuşturucu ele geçirildi
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Çin'den kargoyla Adana'ya gönderilen bir pakette, 637,53 gram "Gamma-Bütirolaktan" cinsi uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adana Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Çin'den kargoyla kente gönderilen bir paketten şüphelendi. 

Paketi inceleyen ekipler, şişe içerisinde 637,53 gram sıvı bulunduğunu belirledi.

Yapılan testlerde, maddenin "Gamma-Bütirolaktan" cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi.

Paketi teslim almaya gelen şüpheli İ.G. yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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