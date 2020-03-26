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DHA- İHA
Haber Giriş: 26.03.2020 - 14:45,Son Güncelleme:/

Çin'den İstanbul'a geldi! 44 koli...

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Çin'den İstanbul'a geldi! 44 koli...
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Corona virüs salgını nedeniyle Çin'den İstanbul'a 44 koli medikal destek verildi.

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  • Çin, 44 koli medikal malzemeyi Türkiyeye gönderdi
  • Çin, 44 koli medikal malzemeyi Türkiyeye gönderdi
  • Çin, 44 koli medikal malzemeyi Türkiyeye gönderdi
  • Çin, 44 koli medikal malzemeyi Türkiyeye gönderdi
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Çin Halk Cumhuriyeti, 44 koli maske, izole elbise ve medikal malzemeyi Türkiye'ye gönderdi. Yardım malzemelerini taşıyan Türk Hava Yolları Kargo uçağı dün akşam saatlerinde Bişkek'ten İstanbul'a ulaştı. İstanbul Atatürk Havalimanı'na inen uçaktan alınan 44 koli malzeme, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'nun twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başkonsolos Cui Wei'nin yönlendirmesi sonrasında, Bank of China Türkiye şubesi, 44 koliden oluşan maske, izole elbise gibi medikal malzemeleri dün İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim etti" ifadelerini kullanıldı.

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