Çin’den gelen Umut ilacı

Japonya’da grip salgınlarına karşı üretilen ve Çin’de yapılan araştırmalarda koronavirüs tedavisinde de etkili olduğu belirlenen ilaca dair değerlendirmeler şöyle:

Prof. Dr. Alpay Azap: “Sağlık müdürlüklerine dağıtımı başlandı. Birinci basamak tedaviye cevap vermeyen, ikinci basamak tedavideki yoğun bakımda olan hastalar için kullanılıyor. Gribe karşı Japonya’da üretilmiş bir ilaç. Çin’deki hastalarda olumlu neticeleri görüldü. Türkiye’deki kullanımlarda nasıl bir netice olacağını yakın zamanda görebileceğiz.

Prof. Dr. Serhat Ünal: “Antiviral bir ajan. Virüs tedavisinde etkili. Çin’de başarılı oldu. Türkiye’ye de getirildi. Durumu ağır olan hastalar için kullanılıyor. Birkaç gün içinde sonuçlarını da değerlendirebileceğiz.”

Prof. Dr. Levent Yamanel: “Çin’de çok olumlu sonuçlar alındı. Bizde henüz yeni olduğu için sonuçları göremedik. Olumlu sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Üretiminde bir sıkıntı yok. Türkiye’de de yeterince olacak. Yoğun bakımdaki hastalar kullanacak.”

Prof. Dr. Tevfik Özlü: “COVID-19 tedavisinde dünya genelinde kullanılan bir ilaç. Ağır hastalarda iyileşmeyi hızlandırıyor. Yan etkileri de az. Hastalıkla savaşırken elimizin altında ne kadar çok ilaç alternatifi olursa biz hekimler o kadar rahat ederiz. Kullandığımız bazı ilaçlar vardı, bu da onlara ilave oldu.”

40 ŞEHRE DAĞITILDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın toplantısında COVID-19 için Çin’den yoğun bakımda tedavi süresini kısaltan ilacın alındığını açıklamıştı. Bakan Koca, yoğun bakımlarda kullanılmaya başlanan ilacın etkinliğinin önümüzdeki günlerde netleşeceğini söyledi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Ankara’ya ulaşan ilaçların, önceki gün gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldığı belirtilerek, ilaçların dağıtımının 8 saat sürdüğü ifade edildi. Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören COVİD-19 hastaları için kullanılmaya başlandı.