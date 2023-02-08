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Çin'den gelen 90 kişilik ekip Adana'ya geldi

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#Deprem#Çin#Ekip
Çinden gelen 90 kişilik ekip Adanaya geldi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2023 10:45

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından Çin, bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılacak 90 kişilik bir ekibi Türkiye'ye gönderdi.  

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Depremin ardından yabancı arama kurtarma ekiplerinin Türkiye'ye gelişleri devam ediyor. Son olarak Çin'den gelen ekip Adana'ya ulaştı.

Konuyla ilgili Çin Başkonsolosluğu tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Çin'den gelen 2 grup toplam 90 kişilik arama kurtarma ekibi, Adana Havalimanı'na ulaştı. ekip zaman kaybetmeden afet bölgelerine giderek kurtarma çalışmalarına başlayacak. Bunun yanı sıra, 50 kişilik bir arama kurtarma ekibi daha bugün öğlen Çin'den Adana'ya ulaşacak" denildi. 

Çinden gelen 90 kişilik ekip Adanaya geldi

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#Deprem#Çin#Ekip

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