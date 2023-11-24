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Çin’de yeni salgın korkusu

Güncelleme Tarihi:

#Çin#Salgın#Enfeksiyon
Çin’de yeni salgın korkusu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2023 07:00

Çin’de ekim ayının ortasından bu yana hastanelerin solunum yolu şikâyetiyle gelen hastalarla dolup taşması “yeni bir salgın mı geliyor” endişelerini doğurdu.

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Çinli yetkililer ülkenin kuzey bölgesinde bir zatürree salgınının baş gösterdiğini belirtti. Salgının grip ve solunum yolu enfeksiyonlarıyla ilişkilendirildiğini belirten yetkililer ayrıca ülkede etkili olan soğuk hava dalgasının da hastalıklarda etken olduğunu açıkladı. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü, hastalıkla ilgili Çinli kurumlardan daha fazla veri talep ederken, insanları enfeksiyon riskini azaltmak için adımlar atmaya çağırdı. Zatürree vakalarının özellikle çocuklarda arttığı belirtildi. Hastalığın etkili olduğu bölgelerde okulların kapatıldığı, hastalığın öğretmenlerde de görüldüğü bildirildi.

 

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#Çin#Salgın#Enfeksiyon

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