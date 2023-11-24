Çin’de yeni salgın korkusu

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Çinli yetkililer ülkenin kuzey bölgesinde bir zatürree salgınının baş gösterdiğini belirtti. Salgının grip ve solunum yolu enfeksiyonlarıyla ilişkilendirildiğini belirten yetkililer ayrıca ülkede etkili olan soğuk hava dalgasının da hastalıklarda etken olduğunu açıkladı. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü, hastalıkla ilgili Çinli kurumlardan daha fazla veri talep ederken, insanları enfeksiyon riskini azaltmak için adımlar atmaya çağırdı. Zatürree vakalarının özellikle çocuklarda arttığı belirtildi. Hastalığın etkili olduğu bölgelerde okulların kapatıldığı, hastalığın öğretmenlerde de görüldüğü bildirildi.