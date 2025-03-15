Çin’de okullara yapay zekâ dersi

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İlkokuldan liseye kadar tüm öğrenciler için yapay zekâ eğitimi zorunlu hale getirildi. Pekin Belediyesi Eğitim Komisyonu’nun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya göre; şehirdeki okullarda haftada en az 8 saat yapay zekâ dersi işlenecek. Uygulama önümüzdeki akademik yıldan itibaren başlayacak. Okullar, bu eğitimi bağımsız bir ders olarak sunabileceği gibi fen bilimleri ve bilişim müfredatına da entegre edebilecek. Bu uygulamanın kısa sürede dünyanın diğer ülkelerine de yayılması bekleniyor.

TÜRKİYE’DE DURUM NASIL

Türkiye’de de okullar öğrencilerine yapay zekâ dersleri vermeleri konusunda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından teşvik ediliyor ancak bu alan henüz zorunlu ders olarak müfredatta yer almıyor. Özellikle Uzak Doğu ülkelerinin teknolojiyi hızlı bir şekilde benimsediğini belirten Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tunca Doğan, “Çocukların erken yaşta yapay zekâ ile tanışmasının bu konuyla ilgili kariyer gelişimlerinde de hayatlarının içinde de olumlu etkileri olacak. Bilindiği gibi dijital ortam tehlikeli de olabiliyor. Dolayısıyla erken yaşta yapay zekâ eğitimi verilerek çocuklara bilinç kazandırılması çok güzel. Yapay zekânın kötüye kullanımıyla karşılaştıklarında da kendilerini daha rahat koruyabilirler” diyor.

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ANSİKLOPEDİDEN PEK FARKLI DEĞİL

- Osman Demircan (Bilişim Uzmanı): “Artık geleneksel eğitim siteminin sorgulanması gerekiyor. Tüm dünyada bilgi çocuğa bir insan aracılığıyla veriliyor. Öğretilen ise o bilginin nasıl kullanılacağı. Aslında bugün yapay zekâ, 80’lerde evimizdeki ansiklopedilerden farklı değil. Daha hızlı ve daha kullanışlı. Dolayısıyla çocuğa bunu nasıl kullanacağı öğretilirse ileride kendine, ailesine, ülkesine katkısı olur.”