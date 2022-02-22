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‘Cinci Hoca’yı savcı çarptı

#Cinci Hoca#Bahadır Koyuncu#DAVA
‘Cinci Hoca’yı savcı çarptı

Muğla’da, kendisini 'din alimi' olarak tanıtıp yardım almak için gelen kadınları 'cin çıkarma' bahanesiyle taciz edip, cinsel ilişkiye zorladığı iddiasıyla tutuklanan Bahadır Koyuncu’nun 84 yıla kadar hapsi istendi.

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Muğla Fethiye’de, kendisini ‘din âlimi’ olarak tanıtan Bahadır Koyuncu’nun, yardım almak için gelen kadınları ‘cin çıkarma’ bahanesiyle taciz edip cinsel ilişkiye zorladığı iddia edilmişti. Geçen yıl 22 Eylül’de gözaltına alınan Bahadır Koyuncu’nun dizüstü bilgisayarında, cinsel ilişkiye zorladığı iddia edilen kadınların görüntüleri tespit edilmişti. Koyuncunun yanı sıra kendisine yardım ettiği tespit edilen eşi Ş.K. ile yardımcısı A.Ç. de gözaltına alınmıştı. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden Koyuncu tutuklanırken, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. İddianamede, Koyuncu’nun nitelikli cinsel saldırı, dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık suçlarından 15 yıldan 84 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi. Koyuncu’nun eşi Ş.K. ve yardımcısı A.Ç.’nin ise ‘dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık’ suçundan 12 yıldan 40 yıla kadar, hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

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‘GÖRÜNTÜLER FANTEZİ AMAÇLI’

İddianamede, Koyuncu'ya ait bir hard diskte yapılan incelemelerde 727 erkek ve kadına, 1 klasörde 833 kadına ait cinsel içerikli fotoğraf ve videoya rastlandığı kaydedildi. İddianamede ayrıca, bazı videolarda Koyuncu'nun mağdur kadınları soyup üzerilerine kalemle figürler çizip cinsel ilişkiye girdiğinin saptandığı belirtildi. İddianamede yer alan ifadesinde Koyuncu “Görüntüler içerisinde para karşılığı ve özel arkadaşlarımla cinsel ilişkiye girdiğim video ile fotoğraflar bulunuyor. Fotoğrafları bayanın kendi rızası ile çektim. Vücutlarında şekil bulunanlar ve etnobik konuşmalar fantezi amaçlıdır. Hoca değilim ve cin çıkarmadım. Videoların tamamı fantezi amaçlı” dedi.

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#Cinci Hoca#Bahadır Koyuncu#DAVA

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