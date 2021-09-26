'Cinci hoca'yı polis çarptı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Domatesin zam yolculuğu Tarladan markete ikiye katlanıyorDomatesin zam yolculuğu! Tarladan markete ikiye katlanıyor#Domates
Sanırım Millet İttifakı’nın planı belli oldu gibiSanırım Millet İttifakı’nın planı belli oldu gibi#Meral Akşener
Yeni nesil çiftçi Sosyal medya mutlu etmedi baba mesleğine döndüYeni nesil çiftçi! Sosyal medya mutlu etmedi baba mesleğine döndü#Çiftçi
Başpiskopos bir İstanbul çocuğu Bağnazların hücmuna uğradıBaşpiskopos bir İstanbul çocuğu! Bağnazların hücmuna uğradı#Belgrad
TEKNOFESTte önemli mesajlar: Türk astronot buradan çıkacakTEKNOFEST'te önemli mesajlar: Türk astronot buradan çıkacak#TEKNOFEST
Akşener’in başbakanlık çıkışıyla akla gelen ilk soruAkşener’in başbakanlık çıkışıyla akla gelen ilk soru#Meral Akşener
İcrayla çocuk görme devri artık bitiyorİcrayla çocuk görme devri artık bitiyor#Yargı Reformu
Frank Sinatra bu New York’u görse...Frank Sinatra bu New York’u görse...#New York
Yaprak Dökümünün Sedefi Seda Demir: Survivor’da çok yanlış anlaşıldımYaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir: Survivor’da çok yanlış anlaşıldım#Seda Demir
UEFAda beni azarlayan o adamın yüzünü görmek isterdimUEFA'da beni azarlayan o adamın yüzünü görmek isterdim#Simone De Beauvoir
Çirkin olayda flaş gelişme Aynı skandala daha önce de imza atmış...Çirkin olayda flaş gelişme! Aynı skandala daha önce de imza atmış...#Engelliler
Almanyada kıran kırana yarış Türk Armin arayı kapattıAlmanya'da kıran kırana yarış! Türk Armin arayı kapattı#Almanya
Kumanyalar, fotoromanlar, şarkılar... Baştan sona bir hikayeKumanyalar, fotoromanlar, şarkılar... Baştan sona bir hikaye#Suzan Kardeş
Adana Demirspor tribünlerinden dikkat çeken Balotelli pankartı Beşiktaş maçında olay olmuştuAdana Demirspor tribünlerinden dikkat çeken Balotelli pankartı! Beşiktaş maçında olay olmuştu#Balotelli
O şimdi dört çocuk, dokuz torun sahibi: Efsane güzel kendini yıllara teslim ettiO şimdi dört çocuk, dokuz torun sahibi: Efsane güzel kendini yıllara teslim etti#Prenses Caroline
HABERLERGündem Haberleri

'Cinci hoca'yı polis çarptı

#Muğla#Cinci Hoca#Polis Operasyonu
Cinci hocayı polis çarptı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, kendisini ‘din alimi’ gibi tanıtarak yardım almak için gelen kadınları cin çıkarma bahanesiyle taciz edip cinsel ilişkiye zorladığı tespit edilen Bahadır Koyuncu, polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen Koyuncu, tutuklandı.

Haberin Devamı

Muğla’da Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Fethiye KOM Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Bahadır Koyuncu’nun dizüstü bilgisayarında, cinsel ilişkiye zorladığı iddia edilen kadınların görüntüleri tespit edildi. Operasyonda Bahadır Koyuncu’nun yanı sıra ona yardım ettiği tespit edilen A.Ç. ve Ş.K. da gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Koyuncu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.Ç. ve Ş.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mağdur kadınlar ifadelerinde, psikolojik sorunlar yaşadıklarını, yardım umuduyla kendisini din alimi olarak tanıtan Koyuncu’ya gittiklerini anlattı.

‘ŞANTAJ YAPTI’

Mağdurlar, Koyuncu’nun kendilerine ilk görüşmede vücutlarının cinler tarafından ele geçirildiğini söylediğini, sonraki görüşmelerde cin çıkarma bahanesiyle kendilerini cinsel ilişkiye zorladığını, gizlice videoya çekildiklerini ise daha sonra şantaj yaptığında anladıklarını söyledi. Bir kadın ifadesinde, “Şantaj kasetleriyle bizi tekrar birlikte olmamız için zorladı. Biz de kimseye söyleyemedik. Hatta evimize bile geldi” dedi.

Cinci hocayı polis çarptı

Haberin Devamı

EV DEĞİL CEPHANELİK

Bahadır Koyuncu’nun ev ve işyeri olarak kullandığı adreslerde yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 kelepçe, 4 yivsiz tüfek ve tüfeğe ait 87 fişek, 1 pala, 1 kelepçe, 12 tabanca fişeği, 1 dedektör, 20 tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, 5 yüzük, 5 obje, Kuran-ı Kerim ile sözde ‘büyü yapma’ ve ‘cin çıkarma’ seanslarında kullanılan öküz boynuzu, kaplumbağa kabukları, semboller, ritüellerde kullanılan sıvı maddeler, tarot kâğıtları, muskalar ve çeşitli kitaplar ele geçirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muğla#Cinci Hoca#Polis Operasyonu