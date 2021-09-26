'Cinci hoca'yı polis çarptı

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Muğla’da Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Fethiye KOM Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Bahadır Koyuncu’nun dizüstü bilgisayarında, cinsel ilişkiye zorladığı iddia edilen kadınların görüntüleri tespit edildi. Operasyonda Bahadır Koyuncu’nun yanı sıra ona yardım ettiği tespit edilen A.Ç. ve Ş.K. da gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Koyuncu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.Ç. ve Ş.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mağdur kadınlar ifadelerinde, psikolojik sorunlar yaşadıklarını, yardım umuduyla kendisini din alimi olarak tanıtan Koyuncu’ya gittiklerini anlattı.

‘ŞANTAJ YAPTI’

Mağdurlar, Koyuncu’nun kendilerine ilk görüşmede vücutlarının cinler tarafından ele geçirildiğini söylediğini, sonraki görüşmelerde cin çıkarma bahanesiyle kendilerini cinsel ilişkiye zorladığını, gizlice videoya çekildiklerini ise daha sonra şantaj yaptığında anladıklarını söyledi. Bir kadın ifadesinde, “Şantaj kasetleriyle bizi tekrar birlikte olmamız için zorladı. Biz de kimseye söyleyemedik. Hatta evimize bile geldi” dedi.

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EV DEĞİL CEPHANELİK

Bahadır Koyuncu’nun ev ve işyeri olarak kullandığı adreslerde yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 kelepçe, 4 yivsiz tüfek ve tüfeğe ait 87 fişek, 1 pala, 1 kelepçe, 12 tabanca fişeği, 1 dedektör, 20 tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, 5 yüzük, 5 obje, Kuran-ı Kerim ile sözde ‘büyü yapma’ ve ‘cin çıkarma’ seanslarında kullanılan öküz boynuzu, kaplumbağa kabukları, semboller, ritüellerde kullanılan sıvı maddeler, tarot kâğıtları, muskalar ve çeşitli kitaplar ele geçirildi.