Cinci hocaya giden kasap eşe 24 milyon TL’lik boşanma davası

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İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davaya göre A.K. ile K.K. 22 yıl önce evlendi. Çiftin bu evliliğinden 3 çocuğu dünyaya geldi. Dava dilekçesinde yer alan iddiaya göre, psikolojik sorunları olan K.K. isimli kadın, uzun süredir psikiyatri tedavisi görüyordu. Psikiyatri ilaçlarını kullanmamak için direnen K.K.’nin, bu ilaçları kestiği için dengesi bozuldu ve saldırgan bir tutum içerisine girdi. Çocuklarına devamlı baskı uygulayan K.K., onların kötü yönde yetişmelerine sebep oldu.

‘BÜYÜK MİKTARDA PARALAR HARCIYOR’

K.K. adlı kadının tedavi olmak için Fatih’teki ‘cinci hoca’ denilen kişilere gittiğinin anlatıldığı dava dilekçesinde, özetle şöyle denildi: “K.K., tedavi olmak için bu kişiye gitmiş ve büyük miktarda paralar harcamıştır. Her seferinde müvekkili de cinci hocaya götürmek isteyen K.K., olumsuz yanıt alınca daha da saldırgan bir hale gelmiştir. Çocuklara da kötü örnek olan K.K., onları sağlıksız bir şekilde yetiştirmek istemiştir. Çiftin 4’üncü sınıfa giden kızları, bir öğretmeninden şiddet gördüğü için okulu bırakmak zorunda kalmıştır. Anne K.K. de kızına baskılar yaparak zorla yatılı kursa göndermiştir. Kaygıya meyilli olarak yetişen küçük kız, yatılı kursta da devamlı kavgalar çıkarmıştır. Karate eğitimi alan küçük kız, arkadaşlarına ağır şiddet uyguladığı için çevresi tarafından dışlanmıştır.

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KORUNMA TALEBİNDE DE BULUNDU

K.K., eşi A.K.’ye başka kadınlarla birlikteliği varmış gibi davranıyor. Bunu duyan küçük kız, bu kez spor yaptığı dambıl ile babasına vurarak düşmesine neden olmuştur. K.K. ile kızı, müvekkilin üzerine çıkarak boğmaya çalışmıştır. Anne ile kızının elinden zor kurtulan müvekkil, geceyi kasap dükkânında geçirmiştir. Müvekkil, bu olayın ertesi günü de kasaplık yapan karısı tarafından işten çıkarılmıştır. Müvekkil ve çocuklarına korunma kararı verilmesini talep ediyoruz. Tarafların boşanmalarına ve çocukların velayetinin müvekkil babaya verilmesini istiyoruz. K.K., kasap dükkânından iyi gelir elde etmektedir. Kendisinden 24 milyon lira tazminat ile çocuklar ve müvekkil için aylık 50 bin lira nafaka talep ediyoruz.”