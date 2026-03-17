‘Cinayettir’ diyen gazeteci tutuklandı

‘İşte Benim Stilim’ yarışmasıyla tanınan 27 yaşındaki sosyal medya fenomeni ve moda tasarımcısı Ayşegül Eraslan, 13 Mart 2026’da saat 00.25 sıralarında Kâğıthane Ortabayır Mahallesi’nde bulunan evinde ölü bulunmuştu.

Eraslan’ın ölümünden kısa bir süre önce sosyal medya hesabından, ‘Paylaşamadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı’ yazılı bir not paylaştığı ortaya çıktı. Eraslan’ın ölümünün ardından bazı yeni görüntülerin ortaya çıkmasıyla magazin gazetecisi Bilal Özcan ve Eraslan’ın arkadaşı Semih Palancı ‘cinayete kurban gittiği’ iddiasında bulunmuştu. Bunun üzerine önceki gün gözaltına alınan Özcan ve Palancı, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan tutuklandı.

* AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI: Bilal Özcan’ın avukatı Hasan Tahsin Akyüz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “13 Mart 2026 tarihinde, Ayşegül Eraslan’ın vefatıyla ilgili sosyal medya platformlarında yer alan ve müvekkilim Bilal Özcan tarafından da paylaşılan birtakım iddialara ilişkin kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur. Müvekkilim 50 yıllık mesleki tecrübesine dayanarak merhumenin yakın çevresinden gelen ve kamuoyuna yansıyan beyanları ‘gazetecilik refleksi’ ile doğruluğuna inanarak paylaşmıştır. Müvekkilim sorgusunda, Türk milleti adına karar veren mahkeme huzurunda herkesten özür dilediğini ifade etmiş, bu özrün kamuoyunca bilinmesini talep etmiştir.” Avukat Akyüz, tutuklama kararına itiraz etti.

* TGC AÇIKLAMASI: SON DERECE KAYGI VERİCİ: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun da tutuklamaya ilişkin yaptığı açıklamada, “TGC üyesi, magazin habercisi Bilal Özcan’ın Ayşegül Eraslan’ın ölümüne ilişkin yaptığı değerlendirmeler nedeniyle ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’dan tutuklanması basın ve ifade özgürlüğü açısından son derece kaygı verici bir gelişmedir. Bugün yaşananlar, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin söz konusu düzenleme hazırlanırken yaptığı uyarıların ne kadar haklı ve yerinde olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur” denildi.