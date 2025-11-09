×
Cinayetten hükümlü kişi çobanlık yaparken yakalandı

Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2025 20:59

Van'ın Başkale ilçesinde, "kasten öldürme ve ruhsatsız ateşli silah bulundurma" suçundan 20 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü çobanlık yaparken yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

1,5 YILDIR ARANIYORDU

Bu kapsamda, hakkında "kasten öldürme ve ruhsatsız ateşli silah bulundurma" suçundan 20 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 1,5 yıldır aranan B.K, dün çobanlık yaptığı Örenkale Mahallesi yakınlarında hayvan sürüsü içinde düzenlenen operasyonda yakalandı.

B.K, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

