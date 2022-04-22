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Cinayetten aranıyordu... Evine döndü tutuklandı

#Adana#Cinayet#Tutuklama
Cinayetten aranıyordu... Evine döndü tutuklandı

Adana’da köpeğinin çocuklara saldırmasından dolayı çıkan kavgada 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladıktan sonra kaçan Naim Ünal Diken, 1 yıl sonra evine dönünce yakalanıp tutuklandı.

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Adana’nın Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi’nde geçen yıl, Naim Ünal Diken’in (37) bahçesinde beslediği köpek, çevredeki çocuklara saldırdı. Bunun üzerine komşuları Diken’e tepki gösterince aralarında husumet başladı. 15 Mayıs 2021 günü, aynı sokakta yaşayan Ufuk Yücel (37), kardeşi Kubilay Yücel (27) ile birlikte komşusu Naim Ünal Diken’in evine gitti. Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Kubilay Yücel, Naim Ünal Diken’in yanındaki arkadaşı Sedat Yiğit’i (21) kolundan bıçakladı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Diken de belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar Ufuk Yücel’in bacağına ve beline, Kubilay Yücel’in bacağına ve o sırada sokaktan geçen Ebubekir C.’nin (46) koluna isabet etti. Yücel kardeşler ile Ebubekir C. kanlar içerisinde yere yığılırken, Diken olay yerinden kaçtı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Taburcu edildikten sonra evine dönen Ufuk Yücel, 6 Haziran 2021’de yeniden rahatsızlanınca yoğun bakıma alındı ve 2 gün sonra da hayatını kaybetti.

Silahlı kavganın olduğu günden bu yana çalışmalarını sürdüren cinayet dedektifleri, şüphelinin evine döndüğünü tespit etti. Ekipler, 18 Nisan’da eve düzenlediği operasyonla Naim Ünal Diken’i gözaltına aldı. Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Naim Ünal Diken, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklandı.

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#Adana#Cinayet#Tutuklama

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