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Cinayetten aranan Gelecek Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı yakalandı

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#Muğla#Cinayet#Polis
Cinayetten aranan Gelecek Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 12:01

MUĞLA'da, husumetli iki aile arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili aranan Gelecek Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Adem Kahraman (29), Milas ilçesinde saklandığı evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Karaman, çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

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Olay, 25 Ocak günü saat 10.00 sıralarında, Milas ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi Sünnetçikuyu Sokak'ta meydana geldi. Husumetli olan iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Gelecek Partisi Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Adem Kahraman, ruhsatsız tabancayla Melihşah Yıldız'a (30) ateş etti. Ağabeyinin vurulduğunu gören Ali Osman Yıldız (28) da evden aldığı bıçakla Adem Kahraman'ın babası Hüseyin Kahraman ile kardeşi Berzan Kahraman'a saldırıp, yaraladı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Melihşah Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ali Osman Yıldız ile tedavilerinin ardından gözaltına alınan Berzan Kahraman ve babası Hüseyin Kahraman tutuklandı.

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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gelecek Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Adem Kahraman'ın Milas ilçe merkezinde bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Önceki gün eve operasyon düzenleyen ekipler, yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı belirlenen Kahraman'ı gözaltına alındı. Poliste susma hakkını kullanan Kahraman, emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

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#Muğla#Cinayet#Polis

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