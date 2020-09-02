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Derya EVREN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 02.09.2020 - 17:35 | Son Güncelleme:

Cinayetten 26 yıldır aranan zanlı, Bursa'da yakalandı

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Cinayetten 26 yıldır aranan zanlı, Bursa'da yakalandı
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MUŞ'ta, 26 yıl önce kan davası nedeniyle G.E.'yi öldürüp kaçan ve hakkında 'kan gütme saikiyle tasarlayarak adam öldürme' suçundan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.T., Bursa'da yakalandı.

Muş'ta yaşayan F.T., 1994 yılında kan davalısı G.E'yi tuzak kurarak, öldürdü. Ardından da kaçtı. F.T. hakkında 'kan gütme saikiyle tasarlayarak adam öldürme' suçundan dava açıldı. Dava sonucunda F.T. hakkında 36 yıl hapis cezası kararı verildi. 26 yıldır firari olan ve hakkında arama kararı bulunan F.T.'nin Bursa'da yaşadığı yönünde ihbar alan Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler F.T.'nin Yavuz Selim ve Arabayatağı Mahalleri'ndeki kahvehanelere gittiğini belirledi.

Mahallelerde takibe başlayan polis, dün Arabayatağı Mahallesi Güçlü Sokak'ta F.T.'yi kahvehaneye giderken yakalandı. Gözaltına alınan F.T. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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