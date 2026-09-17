Cinayette sahte dolar iddiası

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Tartışmanın büyümesi sonucu çıkan silahlı kavgada Adnan Aksoy (30) ve Kadir Aksoy (27) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan E.A. (19) ve B.S. (33) ise hastaneye kaldırıldı.

Silahlı saldırının hemen ardından şüpheliler, döviz bürosunun bulunduğu hanın çatısından teker teker atlayarak kaçtı. Hanın çatısını gören kameraları inceleyen polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri 10 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. İşyeri sahibi Kemal E. ve olayda silahı kullanan E.A.’nın (50) da arasında bulunduğu 10 şüphelinin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve bir miktar sahte dolar ele geçirildi.

TARAFLAR HASIM ÇIKTI

Saldırı sonrası gözaltına alınanlar arasında olan Kaya Döviz isimli işyerinin sahibi Kemal E.’nin silahlı kavgada ölen kardeşler Adnan Aksoy ve Kadir Aksoy’un babası ile bir dolandırıcılık olayı nedeniyle geçmişte hapis cezası aldıkları öğrenildi. Birlikte hapse giren ve hapisten çıktıktan sonra aralarında husumet oluşan tarafların, büroda para bozdurma sırasında sahte dolarlar nedeniyle tartıştıkları ve silahlı kavganın bu nedenle gerçekleştiği öne sürüldü.

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Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, kanlı saldırı sonrası döviz bürosunun sahibi Kemal E.’nin ilk olarak bürodaki kamera görüntülerini silmeye çalıştığını tespit etti. Gözaltına alınan 10 şüphelinin çok sayıda sabıkasının olduğu belirlendi.